Affinity Index от Яндекс

В мае этого года Яндекс расширил функционал своей системы web-аналитики Яндекс.Метрика новым отчетом по интересам посетителей сайта. Теперь Метрика позволяет определить индекс соответствия целевой аудитории(Affinity Index).

Тема отчетов Яндекса уже затрагивалась в материале «Прикладная WEB-аналитика — медиаплан с умом». А именно отчеты по полу и возрасту. Но на представленном отчете по интересам хотелось бы остановиться отдельно и по-подробнее.

Данный тип отчетов показывает, насколько та или иная тематика интересна посетителям интернет-рессурса. Интересы посетителей вычисляются путем анализа их поведения в интернете с помощью технологии Крипта.

Технология Крипта Технология, разработанная Яндекс, основана на методе машинного обучения Матрикснет. Используется для социально-демографического таргетинга медийной рекламы и способна группировать пользователей в зависимости от их поведения в интернете.

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Небольшая выдержка с самого Яндекса:

«В отчете приведены данные по 14 популярным коммерческим тематикам: автомобили, кино, недвижимость, туризм и др. (эти же тематики используются при таргетинге медийной рекламы). Для каждой тематики рассчитывается аффинити-индекс — показатель того, насколько сильно эта тематика интересует посетителей сайта по сравнению с аудиторией интернета в целом:

Значение, близкое к 100%, говорит о том, что интерес пользователей к теме ничем не отличается от среднего по интернету.

Если аффинити-индекс, наоборот, заметно превышает 100%, тематика может быть привлекательной для аудитории. Например, индекс 200% для автомобилей означает, что посетители сайта вдвое чаще интересуются темой авто, чем обычные пользователи в сети.»

Аффинити-индекс – отношение доли посетителей с заданным интересом на этом сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета.

Несомненно, практическая применимость данного отчета высока, как с точки зрения web-разработчиков и владельцев ресурсов, так и медийных агентств. Первые могут развивать контентную часть своего проекта или искать новые пути монетизации, вторые — использовать данный инструмент при составлении медиапланов, повышать эффективность рекламных кампаний.

Но прежде чем так на слово верить Яндексу и его технологии Крипта, предлагаю проверить насколько получаемые данные по интересам проходят проверку на логику и здравый смысл.

Итак, ниже приведены отчеты по 5 сайтам различной тематики:

1. Деловое интернет-издание.



Ярко выражен интерес аудитории к теме финансов и недвижимости.

2. Сайт о фотографии.



Иллюстрация говорит сама за себя — аффинити-индекс для интереса «Фото» составляет 325,7%!!! Весомый аргумент в пользу технологии Крипта, фотографов она умеет отличать.

3. Сайт об оздоровительной косметике(рассчитан исключительно на женскую аудиторию).



Посетителям интересны: здоровый образ жизни(что вполне совпадает с тематикой), кулинария(женская тема, не правда ли?), семья и дети, и модильная связь с интернетом.

4. On-line кастинг-база актеров.



И опять вполне оправданные интересы молодой аудитории к фотографии, мобильной связи и интернету.

5. Поисковик авиабилетов.



Единственный отчет не прошедший проверку на «логику и здравый смысл». Ведь логично, что аудитории, покупающей авиабилеты, будет интересна тема туризма. Но никакой концентрации сверхинтереса аудитории сайта в сравнении с аудиторией интернета мы не наблюдаем…

Полученные отчеты вполне бьются с тематикой сайтов. Надеюсь, мое мнение разделят и медиапланеры, и владельцы рессурсов, и станут использовать данный инструмент от Яндекса в своей работе…