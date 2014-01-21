Баннерные «возможности» от Google

Контекстная реклама — удобный и действенный инструмент, способный оптимизировать бюджет на продвижение сайта или web-проекта, привлечь новых целевых посетителей…

Для одного из своих текущих проектов я использую контекст постоянно, как говорится, 24/7/365… И особых нареканий к Google AdWords или Яндекс.Директ за 3 года работы у меня не было… Да, есть небольшая погрешность в статистике от рекламных систем и используемых систем web-аналитики. Но разница в 10% между показателями вполне объяснима…

Речь же в этой статье пойдет о другом — о графических объявлениях, которые вы можете размещать на сайтах-партнерах Google через систему Google AdWords. Написать небольшую заметку на эту тему меня подвигло 2 фактора: первый — все больше крупных рекламодателей(среди которых и транснациональные корпорации, и локальные компании-лидеры в своем сегменте) проявляют интерес к этому инструменту и размещают рекламу своих товаров и услуг; второй — результаты полученные после размещения графческих объявлений своего собственного проекта…

И вроде, с одной стороны, нужно возрадоваться такой предоставленной возможности от Google: вместо простого текста размещать красочные изображения или анимированные flash-баннеры и дополнительно решать имиджевые задачи, при всем этом самим задавать ключевые слова, по которым будет показан баннер, а также ставку за клик… Но с другой — полученный опыт заставляет всерьез задуматься… Ведь погрешность между оплаченными кликами и пришедшими на сайт посетителями при самых скромных подсчетах составила немыслимые 350%!

Так перейдем к цифрам и графикам!

День снятия показаний — 28 ноября 2013 года.

На «подопытном» проекте установлено сразу 2 системы аналитики Google.Analytics и Яндекс.Метрика. Коды счетчиков стоят вверху страницы, что позволяет снизить число «непосчитанных» посетителей.

Итак, 28 ноября сайт посетило 308 уников по данным Гугл и 336 по статистике Яндекса.

Цифры схожи, поэтому будем считать, что все было именно так.

При этом эти 300+ человек пришли из разных источников, а не только по рекламе.

Тут есть трафик из поисковиков, социальных сетей, часть прямых заходов… Исключительно «по рекламе» пришло 196 человек. Стоит отметить, что в эту цифру включены посетители кликнувшие на текстовые(не графические) объявления в Яндекс и Гугл. К сожалению, «отделить» пользователей посетивших сайт по графическому объявлению с помощью инструментов Яндекс.Метрики или Google.Analytics не представляется возможным.

Google AdWords же насчитал 28 ноября 640 пользователей отправленных на сайт!

То есть в 2 раза больше, чем пришло посетителей за сутки со всех источников трафика! Без комментариев…

Если посмотреть статистику за другие дни, то ситуация будет аналогична — значит это не разовый сбой в системе подсчета.

Поэтому стоит хорошенько подумать о расходовании маркетингового бюджета на размещение графических объявлений в Google AdWords, если вы нацелены на реальных посетителей, которые дойдут до вашего сайта, а не на число показов баннера и достигаемый за счет этого охват аудитории.