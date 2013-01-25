Digital-технологии: интерактивное видео

2012 год уже отдалился от нас на расстояние месяца… И пока не забыто все интересное в части digital, хочется оглянуться назад и отметить интересные, на мой взгляд, проекты, реализованные на основе технологии интерактивного видео.

Весной прошлого года Казнет подвергся усиленной баннерной атаке от «Казахской семейки Адамс» — рекламного видеоквеста, подробно и наглядно повествующего о всех характеристиках телевизора Samsung SmartTV. Хороший продакшен, неплохой подбор актеров и, в целом, занимательный для рекламного продукта сюжет. Видеоигра претендовала на вирусность, но из-за массированной рекламной кампании даже стали появляться негативные отзывы из серии «мы устали от этой вездесущей рекламы Адамсов».

Видеоквест доступен по ссылке: http://samsungsmarttv.kz/quest/

Летом в сети появилась еще одна видеоигра — социальный проект X-Road, о котором я писал ранее. Как выяснилось, официальный запуск намечен только на февраль 2013, а прожить жизнью главного героя попробовала уже первая 1000 пользователей.

Официальный сайт проекта: http://xroad.tv/

Beeline приурочил свою декабрьскую видеоигру к концу света и Новому году одновременно. Суть: возможность покликать по видеоплееру Kiwi в надежде найти спрятанный подарок и принять участие в розыгрыше единиц… Простая и понятная механика, неплохие иллюстрации. Из минусов — звуковое сопровождение игры.

Акция уже завершилась, но поиграть вхолостую можно на: http://kiwi.kz/wifi-gift

Итак, можно сделать вывод: формат интерактивного видеоквеста в Казахстане освоили. А вот создать нечто большее никто пока не решился.

Не хочется сыпать заграничными кейсами, но не поделиться великолепным интерактивным видео от бренда Only я просто не в силах. Смотреть всем: http://onlybecausewecan.com/ Изюминка этого проекта в интеграции каталога одежды и интерактивного видеосюжета: пользователь может остановить видео, кликнуть на интересующую вещь, прочитать информацию, купить и даже поделиться находкой в соц. сетях! Помимо всего прочего видео не лишено игрового процесса.

Стоит отметить, что Only не первые кто использовал интерактивное видео для демонстрации новой коллекции. Интересный видеокталог в свое время реализовывал бренд Madwell.