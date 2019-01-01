Как выбрать свой первый сплитборд

Много обзоров написано, много мнений высказано, но сноубордисты при покупке своего первого сплита продолжают совершать ряд типичных ошибок, которые несколько усложняют его эксплуатацию, или омрачают занятие сплитбордингом…

Сплит с виду выглядит также как знакомый до боли сноуборд. Так, да не так! Нюансов гораздо больше, и вся соль именно в них!

В этом обзоре я постарался сформулировать системный подход к покупке сплитборда на примере стафа от Voie, Jones, Spark и Burton, чтобы облегчить выбор начинающим сплитбордистам.

Смотрим видео! Более подробный и детальный текст представлен ниже.

Ошибки при выборе сплитборда:

— Неверный подбор геометрии доски.

Казалось бы, сплит-деку надо выбирать также как сноуборд, опираясь на свои предпочтения, характеристики и рекомендации(под вес сплитбордиста, в том числе) заявленные производителем. Но порой райдер упускает из виду, где он все же будет катать на сплите большую часть времени. И получается так, что покупается рокерно-флэтовый павдер-снаряд с большим тэйпером и ростовкой близкой к верхнему пределу. Но всю зиму человек «мочит с канаток» на обычном сноуборде и ему не до бэккантри. А основные выходы на сплите выпадают на весенне-летний период, с катанием по жесткому снегу в узких кулуарах. А для таких условий нужен диаметрально противоположный снаряд! Поэтому перед покупкой сплитборда четко для себя поймите в каких снежных условиях, по какому рельефу и в какое время года вы будете катать. И на основе этого подбирайте снаряд.

— Покупка устаревших моделей креплений.

Магазины до сих пор сливают прошлые и даже позапрошлые поколения креплений. Крепления, конечно, новые и на них можно ходить. Но в отличие от креплений для сноуборда, где все меняется относительно медленно и «инновационные» модели сильно отличаются от классики отсутствием стреп или откидным хайбэком — этого сложно не заметить, в сплитбординге все кроется в мелких деталях! Система переключения «ходьба/катание», подпятники, настройка угла наклона хайбэка и пр. Все эти функции с каждым годом становятся удобнее и практичнее! Так зачем покупать старое, когда можно пользоваться новым и лучшим?!

— Сложности с подбором и комплектацией навесного оборудования.

Сейчас все крупные производители сноубордов делают варианты сплит. Используют в основном две системы Karakoram и Voile. Есть разработки и от других фирм. Производителей креплений также достаточно. Во всем этом разнообразии надо просто не запутаться, а подойти к покупке вдумчиво и внимательно. Т.к. у каких-то производителей в комплекте поставки доски отсутствуют крепежные диски(шайбы), в то же время Voile и Burton их ставят «по дефолту». К каким-то доскам их придется докупать отдельно, но с креплениями Karakoram этого делать не нужно — пластины идут в комплекте с креплениями. И т.д. Ничего страшного, просто в сплитах чуть больше оборудования и на его выбор потребуется больше времени, чем для стандартной доски. Тут хочется только перефразировать поговорку: семь раз сверь, один раз купи!

Вначале сделаю пару отступлений.

Первое — снегоступы.

Меня порой спрашивают на чем легче ходить. Ответ однозначный – сплитборд. Сам характер шага не ступающий, а скользящий, это раз. Вы словно подволакиваете ногу не отрывая снаряд от земли, проталкивая его по склону. Второе – вы не тащите лишние килограммы за спиной. Это очень сильно облегчает жизнь.

У снегоступов, в свою очередь, есть несколько плюсов:

— вы всегда можете затащить на гору свою любимую доску, или снаряд подходящий под текущее состояние снега(если у вас несколько досок);

— скорость перехода из положение катание – ходьба. Удобно для холмистой местности, где короткие подходы с небольшим перепадом высот и вы делаете несколько коротких спусков за день. Клеить и отклеивать камуса на сплите дольше, чем просто надевать и снимать снегоступы.

— третий «плюс» – это цена. Разница почти в 10 раз… Что немаловажно.

Второе отступление — «сплит своими руками».

Да, есть вариант сделать сплитборд самому из обычной доски. Но я в этих манипуляциях не вижу великого смысла. Во-первых, не каждый тип сердечника стоит пилить. Во-вторых, ваш сплит потеряет жесткость. В-третьих, у такого сплита не будет внутреннего канта по линии распила, а он пригодится на подъемах и траверсах по жесткому снегу. В-четвертых, пластины под крепления выставляются один раз и навсегда, то есть вы не сможете через пару месяцев катания изменить градус или расстояние между крепами. Одним словом, этот вариант имеет право на жизнь, если у вас валяется старая доска, в вашем регионе выпадает много свежего снега и не нужна жесткая дека и внутренние канты на подъеме, и если вы в детстве пересмотрели программу «Очумелые ручки»!

Бытует мнение, что распил позволит вам познакомиться со сплитбордингом, начать «с малого»… Все же дешевле и проще будет познакомиться, взяв сплит у своих друзей, или просто в аренду на пару раз… Цена комплекта-конструктора Voile Split Kit порядка $200, плюс в расход пойдет доска, которую потом уже не склеить, если не заладится.

Поэтому берете рентальный сплитборд, пробуете. Понравилось, читайте обзор дальше и определяетесь с модификацией сплита, который купите к следующему сезону 😉

Критерии выбора дэки:

Жесткость и вес

Геометрия, прогиб

Тип навесного оборудования(фурнитуры)

Комплект поставки навесного оборудования

Кроме личных предпочтений, априори факторы, на которые стоит обращать внимание, — вес и жесткость.

В остальном вы должны четко для себя решить в каких условиях планируете катать. Рельеф и снег! И по сути выбирать сплитборд так как стандартный сноуборд. Например, если вы зимой катаете курорт, а выходы на сплите планируете только на весну-лето в зоне ледников, то нет смысла брать себе пухледавку. А стоит обратить внимание на классический кембер, это придаст больше контроля на жестком склоне. Если наоборот, вы идете в бэккантри, чтобы раскатывать никем не тронутые целинные поля, то рассматриваете модели со смещенными к хвосту закладными, тэйпером(более широким носом по отношению к хвосту), прогибом с ранним рокером(каждый производитель называет его по своему), мягким носом. На случай суперглубокого снега стоит взять ростовочку несколько больше(на 3-5 сантиметров) и присмотреться к моделям с «ласточкиным хвостом».

Еще раз заострю внимание: подумайте, в каких условиях будете ходить бэккантри!

Итак, вы определились с геометрией и прогибом. На что смотреть дальше?

На, так скажем, комплектацию доски. Навесное оборудование или фурнитуру, которая используется производителем, и что есть из этого в комплекте поставки.

Два самых распространенных типа навесного оборудования: от фирм Voile и Karakoram.

Обе сплит-системы хорошо себя зарекомендовали и используются большинством производителей.

В Karakoram больше металлических мелких деталей, Voile предпочитает прочный пластик.

В определенных снежных и погодных условиях металлические детали системы Karakoram могут сыграть злую шутку – на подъеме намерзнет лед и возникнут проблемы в их сборе на вершине. И хорошо, если вас будет баловать хорошая погода, а если все будет с точностью наоборот: изменение погоды, надо быстро начинать спуск, дует сильный ветер, а вы не можете собрать свою доску, ковыряете детали отверткой…

Еще один момент – эти детали, как и специальные металлические пластины под крепления, будут выступать за край внутреннего канта. И потенциально могут «цепляться» во время коротких спусков в режиме «лыжи».

Если в вашем регионе большого числа таких спусков и траверсов не предвидится, то на эти особенности можно не обращать внимания.

У системы Voile такие крючки сворачиваются.

Установка креплений от одного производителей, на доски с фурнитурой от другого производителя заслуживает особого внимания. Вам может понадобиться отдельно докупить крепежные диски, или заменить на деке часть сплит-системы.

Если вы покупаете доску Voile, то смело ставите на нее «дружественные» крепления от Spark, Voile и Burton — ничего дополнительно докупать не надо.

Для Jones со сплит-системой Karakoram, где нет в заводской поставке крепежных дисков, вы можете поставить крепления Karakoram, которые продаются с пластинами-адаптерами в комплекте.



Отдельно хочу сказать про систему закладных channel. Это не отдельные отверстия под накрутку креплений, а желоба. Систему использует Burton в своих досках и родоначальники сплитбординга, фирма Voile, также перешли на такую систему в своих последних моделях. Система channel позволяет максимально быстро и точно производить установку и перенастройку креплений.

Таким образом, мы плавно перешли к креплениям.

Критерии выбора креплений для сплитборда:

Физические свойства: вес и жесткость

Современная система перевода крепления между режимами хотьба/катание

Двухуровневый удобный подпятник

Износостойкие материалы стреп

Удобная и быстрая система регулировки угла наклона хайбэка

Есть базовые параметры вес и жесткость, которые я уже упоминал. Сейчас все производители делают крепления из легких сплавов, тем не менее крепления имеют разный вес. Также хайбэки бывают разной жесткости.

Удобная система перевода из режима ходьбы в режим катания и обратно.

Никаких штыречков! Опять же снег, плохие погодные условия, а у вас стальной штырек на проволочке, которым надо попасть в паз.

Формованные стрепы из полиматериала. Отверстия в стрепах позволят выдавливать попавший снег.

Удобная система установки подпятника в 2 уровня. Обязательно в 2. В разных моделях креплений подпятник ставится на дэку, или пяточная дуга интегрирована в само крепление. Главное, чтобы его было удобно переключать. Желательно, чтобы это можно было сделать телескопической палочкой не наклоняясь.

Отрицательное положение хайбека для ходьбы с простой и быстрой регулировкой угла наклона, удобным переключением в режим катания. Некоторые крепления(к примеру, последние модели Karakoram и Spark) имеют системы с 2-3 фиксированными углами наклона. Это предпочтительный вариант. В креплениях вроде Burton более кастомная настройка — больше вариантов угла наклона, и в то же время дольше происходит переключение в режим катания, т.к. порой не разобрать мелкие отметки.

Также у некоторых моделей креплений предусмотрена регулировка длины базы – выдвигается пяточная дуга. Это позволяет точнее настраивать крепление под ботинок.

И к вопросу о дополнительных средствах, которые вам могут пригодиться при прогулках на сплитборде:

Кошки. Если у вас в планах бэккантри, где будет наст, задутый снег, то сразу приобретайте кошки. Они отличаются по ширине под разные сплитборды и подходят только к определенным моделям креплений. Не являются универсальными.

Желательно, чтобы кошки устанавливались на сплитборд без растегивания креплений. Это позволит сэкономить время и силы на подъеме.

Фиксатор пятки. В некоторых моделях крепления фиксатор есть в базовой версии, у некоторых его нет, или покупается отдельно. Фиксатор пригодится для коротких и нескоростных спусков, когда вам надо сделать небольшой проезд, а потом опять предстоит подъем, например, с предвершины перед штурмом пика. И тратить время на сбор сплитборда нецелесообразно.

Еще один «побочный» плюс таких фиксаторов — это удобство переноски в разобранном состоянии, крепление не болтается и не бьет по рукам.

У креплений Karakoram есть дополнительный третий стреп, притягивающий ботинок к хайбэку. Это придает жесткость. Стреп будет актуален на траверсах.

На этом пожалуй все. Надеюсь, изложенный материал будет вам полезен и поможет с выбором сплитборда.

UPD: В статье я не дал никакой информации про камус по той причине, что это снаряжение идентично и в скитуре, и в сплитбординге. Материалы, прозвидители, а соответственно и критерии выбора будут одинаковы. Инфармации на эту тему в сети предостаточно.

Из функциональных особенностей камусов я лишь обращу ваше внимание на наличие ремешка-хлястика с зацепами на хвосте. Лучше, чтобы он был. Тогда меньше вероятность отклеивания камуса и попадания снега на клейкую поверхность.