Источник: «Космический снег»/FrozenRocks

Конец апреля. Мы с ребятами из FrozenRocks решили сделать короткую, но быструю бэккантри-вылазку на Космостанцию. Заброситься Деликой на высоту 3300м. Набрать на сплитах по вертикали еще метров 600 и спуститься к отметке 2800м. Раскатав за один проезд пару снежных кулуаров. План был хорош, компания отличная, все на сплитах, все хорошо катают и неплохо ходят.

Космостанция — научная станция, где ведется регистрация частиц космического излучения. А также работают различные ученые: космологи, сейсмологи, метеорологи. Попутно сдают жильё и конкурируют друг с другом в этой сфере. Со станции доступны в бэккантри-формате несколько пиков: Турист 3964м, Таран 3970м и вершина Карнизная 4010м. Очень удобный спот. Можно проснуться с первыми лучами солнца, доехать до Космоса за 40 минут, катнуть с ближайшего пика, и уже в полдень сидеть где-нибудь в кафешке в городе и обсуждать с друзьями утреннее приключение. Всё очень доступно, быстро и легко.

Подъем в 5:30, быстрый завтрак и через час бусик с четырьмя сноубордистами трогает из города. Сегодня мы рано — экопост в Иле-Алатауский природный парк ещё не работает — шлагбаум поднят. Водитель, немного помешкав, давит на газ. Невольно сэкономили пару тысяч. До отметки 2900 дорога чистый асфальт. Дальше с ледяной колеей, но без снежных переметов, разгребать которые нам бы не очень хотелось.

Уже наверху. Клеем камус, удобно разложив сплиты на дорожных отбойниках и прямо от дороги скитурным шагом идем в гору.

Снег на удивление рыхлый. Пару дней назад подсыпало 15 сантиметров и он чудесным образом не успел слежаться, подтаять под активным весенним солнцем и не дал сковать себя плотной корочкой наста.

Дааааа, это только задавало настроение — сегодня будет отменный весенний павдер-дей.

Вид на Большой Алматинский пик:



Два часа сплитбординга и мы на гребне. Идти дальше на пик Турист нет смысла. Нас отделяет двухсотметровая полоса чуть засыпанных снегом камней, которые легко пройти и невозможно проехать. Чуть позже, в мае, их ещё засыплет. А пока точка старта — гребень.

Вершина Карнизная так и манит:



Снег восхитителен. Последние деньки апреля, город уже начинает плавится от жары, столбики термометров ползут к отметке 27 градусов. А у нас здесь, в получасе езды, сыпучий сухой зимний снег! Остаётся только получать удовольствие, оставляя за собой длинные шлейфы — снежные петушиные хвосты.



Фото вместо 1000 слов:



Верх прокатываем быстро — скоро полдень, у нас на очереди нижний кулуар, снег в котором, если не спешить, через час-полтора станет больше похож на изрядно подтаявшее сливочное масло. Переваливаемся через дорогу, пропускаем свою Делику вниз на точку сбора и катим дальше. Уже не так безбашенно и резво как вверху — снег тут менее стабилен. Поочередные проезды, сбор в точках безопасности, постоянный визуальный контакт со всеми членами группы.

Выкатываем мы прямо на дорогу к ожидающему нас бусинку. Отличное выдалось открытие сезона весенне-летнего бэккантри!

Характеристики спуска.

Спот: Космостанция, два кулуара. Первый — с предвершины пика Турист, второй — с выкатом к обсерватории.

Перепад высот 950м.

Длина спуска 3,9км.

Трек поезда:

