«Кулуар Медео» | Фоторепортаж

Начало второй декады февраля в Алмате отметилось значительным потеплением и высокой солнечной активностью. Поэтому бэккантри-поход в так называемый «Кулуар Медео» пришлось начинать ранним утром и внимательно следить за состоянием снега во время подъема.



В статье «Воскресный фрирайд в Заилийском Алатау» я уже писал об этом споте, который представляет собой не просто кулуар, а целое урочище очень широкое в начале, с хорошим перепадом высоты и с отличным выкатом! Я, как бордист, особое внимание уделяю выкатам, они могут быть сколь угодно узкие, извилистые, с близко растущими деревьями и бесснежные… Но только без частых контруклонов, на которых постоянно приходится выстегиваться и ходить пешком. В «Кулуаре Медео» всего одно место, где придется полазить. Поэтому я и агитировал группу идти именно сюда

И в отличии от прошлого раза восхождение мы делали через сам кулуар по траектории спуска, а не из Кимасароского ущелья.

Подъем

Перепад высот: 1040 ментов

Время: 5 часов 4 минуты

Дистанция: 4,4 км

Спуск

Дистанция: 3,8 км

Перепад высот: 1160 м

Время: 18,5 мин

Восхождение было интересным и достаточно интенсивным, вся группа на скитуре. И впервые досочников-сплитбордистов было больше, чем лыжников! 😀

Несколько общеизвестных «рекомендаций» для бэккантри-походов, которые мне удалось проверить на собственной шкуре:

Сменные перчатки. Рекомендуют брать одну запасную пару. Я теперь ношу 2 запаски. Упал в речку в самом начале — сразу минус одна пара.

Соблюдать дистанцию. Есть две причины. Первая — темп. У каждого человека он свой, каждый делает остановки, чтобы пофотографировать пейзажи или попить/перекусить. Если идти плотной группой, то вы или будете идти в чужом темпе, или наоборот задавать свой темп человеку позади. Вторая — нагрузка на склон. Особенно касается траверсов по крутым лавиноопасным склонам. К тому же лучше, если с лавиной сорвется только один человек и искать его будет вся группа, чем наоборот… Дистанции в пределах 50 метров вполне достаточно.

Зарядка рации и прочих электронных устройств. Лучше лишний раз перезарядить, чем недозарядить. Моя рация повела себя предательски: перед выходом индикатор заряда батареи показывал 2 деления из трех. Рация работала на подъеме. А перед самым спуском сдохла. Как водится, в самый ответственный момент. Рация была в рюкзаке, и минусовые температуры способствовали быстрому разряду аккумулятора…



