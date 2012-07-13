Купленный трафик: миф или реальность

Несколько лет назад вокруг крупнейшего казахстанского портала NUR.kz разгорелся скандал — площадку уличили в покупке порно-трафика. Сайт удалили из рейтинга ZERO.kz, ситуация активно обсуждалась в казнете. Но со временем все утихло и встало на круги своя…

Я углубился в суть вопроса и попытался выяснить, насколько реально и выгодно покупать трафик. Что получает площадка, а что рекламодатель, размещающий свои баннера на таком сайте. Сейчас хотел бы поделиться результатами этого эксперимента и отметить насколько полезно использовать данные систем аналитики типа Яндекс.Метрика и Google.Analytics при медиапланировании и составлении сплита площадок для размещения баннеров.

Биржи типа ruclicks.com и traffstock.ru предлагают купить трафик из Казахстана по вполне приемлемой цене — 400-500 тенге за 1000 переходов. Учитывая, что 1000 показав одного баннера стоит в среднем 500-700 тенге, площадка может искуситься покупать подешевле, а продавать подороже. А если взять во внимание тот факт, что одновременно на сайте показывается 2-3 баннера, перспектива вырисовывается вполне радужной. Доходность в 100% очень заманчива!

В целом, каждая из бирж трафика предлагает порядка 12 000 уников в сутки . Если задействовать 3-4 биржи, то можно ворваться в ТОП10 сайтов зоны kz…

Дальше не будем пытаться выяснять все за и против, пойдет ли площадка на такой шаг, насколько это этично по отношению к рекламодателю и пр. Трафик из Казахстана есть и его можно купить — это факт!

Лучше сконцентрируемся на предупредительных(с точки зрения рекламодателя) мерах — на том, как выявить накрутчика. И тут все оказывается предельно просто, нужно лишь запросить у площадки доступ к упомянутым мною метрикам и посмотреть отчет «Источники переходов>>Сайты».

Из отчета становится ясным о наличии сомнительных источников трафика(я их выделил красным), а также о качестве этого самого трафика. Глубина просмотра у купленных посещений не превышает 1 страницы, показатель отказов в пределах 97-98%, и на сайте такие пользователи проводят от 4 до 12 секунд. Ни о каком просмотре баннера рекламодателя за такое время говорить не приходится, за 4 секунды разве что браузер закрыть можно.

Одним словом, будьте внимательны в медиапланировании, оценивайте качество трафика сайтов, на которых хотите размещать рекламу.