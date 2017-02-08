Мыс Надежды, восхождение с Бутаковки | Фоторепортаж

Субботнее утро выдалось солнечным, позволив насладиться красотами Бутаковского ущелья и сделать множество сочных снимков.

Согласно плану похода мы начали восхождение с Бутаковки и должны были взойти на пик Букреева. К сожалению, погода нас остановила — сгустившийся туман вынудил начать спуск с мыса Надежды.

Подъем в целом выдался достаточно легким, с большим числом переходов через речки и ручьи. Которые несколько подпортили спуск, сильно усложнив выкат для бордистов…

Немного данных и сразу переходим к фотографиям 😉



Время подъема: 4 часа 14 минут

Дистанция: 4,7 км

Перепад высот: 843 метра

Время спуска до выката: 7 минут

Дистанция: 1,9 км

Время выката: ~ 10 минут

Трек восхождения(.gpx) по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52307568/nadejdi/854516199.gpx