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Мыс Надежды, восхождение с Бутаковки | Фоторепортаж

Автор: Sergey Konstantinov; 08.02.2017
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Субботнее утро выдалось солнечным, позволив насладиться красотами Бутаковского ущелья и сделать множество сочных снимков.

Согласно плану похода мы начали восхождение с Бутаковки и должны были взойти на пик Букреева. К сожалению, погода нас остановила — сгустившийся туман вынудил начать спуск с мыса Надежды.
Подъем в целом выдался достаточно легким, с большим числом переходов через речки и ручьи. Которые несколько подпортили спуск, сильно усложнив выкат для бордистов…

Немного данных и сразу переходим к фотографиям 😉

Время подъема: 4 часа 14 минут
Дистанция: 4,7 км
Перепад высот: 843 метра

Время спуска до выката: 7 минут
Дистанция: 1,9 км

Время выката: ~ 10 минут

Трек восхождения(.gpx) по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/52307568/nadejdi/854516199.gpx

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Рубрика: Снег
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