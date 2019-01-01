Опасности во фрирайде

В начале горнолыжного сезона мы проводили лекцию на ГЛК «Чимбулак» по безопасности внетрассового катания. Говорили много про лавины, а также про другие опасности скрывающиеся на пути фрирайдера: колодцы, воронки, камнепады, карнизы и пр.

Для иллюстрации презентационного материала пришлось порыться в интернете и подобрать ряд видеороликов о различных ЧП.

Многие из них уже давно гуляют по сети, а какие-то я и сам видел впервые. Решил их собрать в одном месте, чтобы каждый мог поучиться на чужих ошибках, оценить как «это бывает», а может кому-то видео пригодятся как иллюстрации, также как и мне.

Начнем с ледниковых трещин. Их порой сложно заметить, и еще сложнее выбраться без специального снаряжения и посторонней помощи.

Начнем с самого безобидного с виду — с сугробов или глубокого рыхлого снега. С одной стороны большинство фрирайдеров охотится за нетронутой целиной, но с другой, неудачно упав в такой снег можно задохнуться, если быстро не выбраться самому или кто-то не придет на помощь.

Одним из последних несчастных случаев повлекший гибель после падения в глубокий снег был инцидент в Красной поляне.

Основная опасность карниза в том, что человек, уже стоя на нем, не может точно оценить расстояние до края и понять, что он находится на снежной полочке нависшей над обрывом.

Не меньшую опасность представляет карниз для людей находящихся под ним.

Горная местность часто изобилует ручьями. В снежных регионах вроде Шерегеша и Красной поляны их русла присыпает и возможно образование колодцев. Райдер попадает в них как шар в лузу. А падение головой вниз может привести к печальным последствиям.

Наверное, уже каждый слышал правило «Не катайтесь по чужим следам». Да и видео ниже стало классической иллюстрацией.

Следы может оставить параскиер, или группа райдеров, которая пролезет скальный участок по веревке используя альпинистское снаряжение. Также в неприятную ситуацию можно угодить не зная как будет выбираться «хозяин следов» и слепо поехав за ним. Возможно, он наклеит камус и поднимется на скитуре, или внизу его подберет снегоход.

Еще одна опасность снежных регионов. Во время снегопадов снег не попадает под нижние лапы хвойных деревьев и там образуется воздушный колодец, который может стать ловушкой для райдера.

Видеоиллюстрации для камнепадов у меня нет — слишком быстро и неожиданно они летят.

Но есть фото последствий:

Открытый оскольчатый перелом большойи малой берцовой костей. Ногу раздробило через лыжный ботинок и на снимке результат работы врачей.

Случай произошел на Космостанции(Алматы) возле приводной бугельного подъемника, здесь весь май тренируются детские спортивные группы.

Лавины — неисчерпаемая тема отдельного большого разговора. Снег, рельеф, погода, человек… Огромное число факторов.

Причем лавина может сойти и на давно расскатанном склоне вблизи трасс и подъемников курорта: