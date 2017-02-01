Скитур-поход на «Невидимку», тестируем сплитборд Burton Landlord

Новый снаряд непременно нужно опробовать в новом походе с новой командой и раскатать новые нетронутые склоны!

Идею покупки сплитборда я вынашивал около месяца. С того самого момента как увидел сплит в деле во время поездки на фрирайд-базу Восточный Полюс. Двое ребят, молодая пара Роан и Ольга, скитурили и катали на сплитбордах Fish. По возвращении я промониторил ситуацию на рынке, попытался найти БУшку, неудачно — всего одно предложение на весь Казахстан… И в силу высокой стоимости снаряжения решил отложить пориобретение как минимум до начала скидок и распродаж.

Поворотным моментом в деле покупки новой доски, которая легким движением руки превращается в лыжи!!!, стал мой предыдущий поход: Воскресный фрирайд в Заилийском Алатау | Фотоотчет.

Точнее время восхождения, показанное группой на ски-туре. Ребята взошли на 3 часа быстрее, рубивших тропу, бордистов, и на 2 часа быстрее райдера на снегоступах… Выбор средства восхождения был очевиден. А предавать свою досочную веру и переходить на лыжи не хотелось.



Итак, несколько потратившись, я стал счастливым обладателем Burton Family Tree Landlord Splitboard(ростовка 163 см) со специальными креплениями Hitchhiker. К снаряду также пришлось докупить камуса и телескопические палочки, чтобы всем телом(включая руки) прочувствовать каково это стать полулыжником.



Не прошло и пары дней после новоприобретения, как выпала возможность опробовать снаряд в ски-тур походе на «Неведимку»!

Мои первые впечатления о сплитборде и в целом сплитбординге:

— Идеальное средство восхождения. Я специально «спешивался» на утрамбованной скитурщиками тропе, нога проваливалась по середину голени.

— Не так страшен черт, как его малюют. Сборка-разборка, настройка креплений, подгонка камусов, а также базовые навыки и техники восхождения становятся легкоосваиваемыми благодаря множеству видеоуроков на YouTube.

— Камуса действительно пытаются приклеиться ко всему подряд. Благо все манипуляции происходили в сухую безветренную погоду и был потрачен минимум нервных клеток!

— Сплит имеет превосходную управляемость в рыхлом снегу. В какие-то моменты я даже потерял уверенность кто же рулит доской, все еще я, или она сама по себе пархает над снегом. Какое-то управление силой мысли, когда ты в голове рисуешь линию, дуги на снежной глади, а снаряд с точностью до миллиметра выполняет твою художественную задумку. И никакой работы ногами и телом! Ощущения нового уровня!

— На выкатах с утрамбованными тропами не все так гладко и феерично-волшебно в поведении сплитборда. Все-таки это чистый павдер-снаряд. Гонять по жестким ухабистым склонам не его стезя. Плюс к тому крепления сделаны из алюминия без какой бы то ни было, смягчающей вибрации, полиуретановой подошвы под ботинок, поэтому чувствуются все неровности на слипшемся снегу.

— Ходить с палками нужно привыкнуть. Не только психологически, но и физически. Трицепс забился по самое «не могу».

— Жутко устают колени при восхождении, с непривычки. Зато сразу становится понятно, почему у лыжников сильнее нагрузка на коленные суставы и они быстрее вшатываются.

— Самое сложное в сплитбординге — это развороты при восхождении серпантином. Вот где нужно проявить чудеса растяжки! А если разворот нужно совершить на зачесанном склоне с наледью, то выполняемые элементы начинают граничить с акробатическими трюками. 😀

А теперь подробнее о восхождении и спуске.

Подъем

Дистанция: 6,9 км

Время восхождения: 4 часа 32 минуты

Перепад высот: 980 метров

Поднимаемся по Навои от Аль-Фараби, выше поста сворачиваем с асфальтовой дороги налево, едем никуда не сворачивая, попутно любуясь красотами окружающей природы. Перед шлагбаумом оставляем машину на небольшой парковке и вперед в гору!



Начало трека совпадает с тропой в урочище Кок-Жайляу. Перед электростанцией, а точнее ее фундаментом, несостоявшегося «горнолыжного курорта международного уровня» берем правее и начинаем забирать вверх через елочки.



Последние 200-300 метров придется подниматься по плотному насту — ближе к вершине снег сдувает и остается только обледенелая корка.

Трек подъема(.gpx) по ссылке https://dl.dropboxusercontent.com/u/52307568/nevidimka/846682631.gpx

Спуск

Дистанция: 3,9 км

Время спуска: 18,5 минут

Перепад высот: 885 метров

Траектория спуска в нижней части проходит вдоль пути подъема. Первый же километр мы проехали значительно правее от трарека восхождения по некатанным полям.



На старте достаточно хороший уклон. Местами до 35%. Снег рыхлый, но слой свежака не очень глубокий.

Выстегиваться и идти пешком пришлось один раз форсируя реку уже на выкате.

Также в конце дистанции надо быть предельно внимательным и осторожным: выходной день, много отдыхающих в горах, которые гуляют пешком, катаются на аргамаках. На пути попалось 4 мотоцикла эндуро, пытающихся заехать в гору…

И напоследок несколько фотографий сделанных во время подъема и «чаепития» на горе:









