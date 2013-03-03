В 2013 году Форум ведущих специалистов в области интернет-маркетинга и цифровых медиа состоится 18-20 апреля в Ялте. Оргкомитет Yalta Digital Forum начал свою работу.

В этом году Форум, который состоится уже традиционно на премиум-курорте Palmira Palace, будет Десятым, юбилейным. В рамках Форума в этой связи запланирован ряд тематических ивентов и вечеринок.

Основу Yalta Digital Forum ‘2013 составят мероприятия Международной Интернет-Премии PROpeller Digital — защита работ, мастер-классы членов Экспертного Совета и Жюри, а также Церемония награждения победителей. Премия проходит при поддержке IAB Europe.

В рамках Форума также пройдут конференции Ukrainian MediaMeeting для медиа-специалистов и HoReCa Digital для рестораторов и отельеров. Кроме того, Оргкомитет Yalta Digital Forum обсуждает с организаторами Ukrainian Fashion Week возможность проведения на YDF концепт-панели Digital Fashion.

Традиционно около половины от общего количества работ на соискание Интернет-Премии приходит из России. Победителями Propeller Digital становились как ведущие московские агентства (Grape, DEFA Interaktiv, Веббика, КСАН, Agima, Deluxe Interactive, Maniaco, WantMore, Progression, R&I Group и др.), так и компании из регионов: студии Олега Чулакова (Ростов) и Алексея Болдина (Суздаль).

Жюри Интернет-Премии последние четыре года возглавляли известные российские специалисты в сфере рекламы и digital media: Кирилл Готовцев, Maniaco (2009), Егор Яковлев, Twigle Media (2010), Андрей Борисевич, United Media Holding (2011), Виталий Быков, Red Keds (2012, совместно с Йоахимом Бенцом, Beiersdorf Ukraine).

Справка: Международная Интернет-Премия PROpeller Digital проводится ежегодно, начиная с 2003 года. За последние четыре года Propeller Digital собрал более 600 лучших диджитал-кейсов из Украины, России, Беларуси, Израиля и Прибалтики. Официальный сайт Премии: http://digital.adreport.com.ua/ Fаn page Yalta Digital Forum на Facebook: https://www.facebook.com/yalta.digitalforum Fаn page Премии на Facebook: http://www.facebook.com/PROpellerDigital