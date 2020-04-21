Горы Богуты: в поисках Марса

Дорога забирала на пригорок чуть вправо. Стрелки нарисованные на камнях по обочине указывали направление. Руки рефлекторно хотели повернуть руль и следовать самодельным дорожным указателям. Это было так логично и просто – ехать протореной знакомой дорогой. Слишком просто…

Резкий поворот влево – Субарик отозвался гулким рокотом оппозитного двигателя и помчал по гравийке, оставляя за собой длинный пыльный шлейф. Пыль теперь была везде. Она осела плотным слоем на панели приборов, обивке сидений и даже экране смартфона. Можно было нарисовать на тачскрине забавную рожицу…

Колеса послушно проглатывали ямки и попадающиеся камни. Трава посреди

дороги стала заметно выше. Каждый встречный куст издавал короткий сухой

хруст – бампер скашивал солому и пучками укладывал на радиатор.

Поиски Марса не давали результатов. Насквозь прошли через горный хребет – космических пейзажей все не было видно. Надо было искать место для кэмпинга. Развести костер и зажарить мясо. Большие Богуты пока подождут…