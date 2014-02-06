Баннерокрутилки или системы управления интернет-рекламой

В прошлом году Zakon.kz наконец-то, на радость всем медийщикам Казахстана, поставил независимую систему управления рекламой, а я, будучи под воздействием восторга одного из этих медийщиков, и решил написать этот обзор, дабы ряды «сознательных» площадок пополнялись!

Так что если у вас есть собственный, пусть пока и небольшой веб-сайт, или под вашим патронажем развивается молодой но амбициозный интеренет-проект, то не пожалейте 10 минут времени! Я буду рассматривать функционал баннерокрутилок с точки зрения «издателя» — владельца интернет-ресурса. Хотя каждая из систем имеет ряд возможностей способных послужить на пользу рекламным агентсвтам и рекламодателям при размещении баннеров.

Систем управления рекламой развелось уже немало, среди них есть как западные, так и российские, и кураинские разработки; есть платные, есть бесплатные. Вот некоторые из них:

1. AdRiver.

2. AgFox.

3. Google DFP(DoubleClick for Publishers).

4. AdOcean.

5. Holder.

6. Rontar.

7. OpenX.

Все перечисленные выше системы имеют высокий потенциал, но у каждой есть если не плюсы и минусы, то как минимум особенности:

— Западные системы не позволяют загружать баннеры с географически близких серверов в России или Украине,.

— AdRiver несмотря на то, что является первопроходцем на рынке СНГ, имеет неприветливый, морально устаревший интерфейс(но об этом чуть позже). Компания проводит регулярные тренинги и семинары, чтобы как-то нивелировать сей факт.

— Google DFP и Rontar имеют бесплатные версии, хоть и с меньшими возможностями. Что несомненный плюс по сравнению с остальными!

— AdOcean — одна из распространенных систем в Казахстане, с мануалами и техподдержкой на русском языке, не позволяет размещать баннеры сделанные на ActionScript 3. И самое печальное, что об этом в их технических руководствах ни слова…

Так зачем «хозяину» сайта устанавливать рекламную систему?!

Причин несколько:

1. Автоматизация процесса и простота управления рекламой на сайте.

2. В большинстве случаев удобный интерфейс.

3. Широкий выбор форматов баннеров, включая нестандартные.

4. Таргетинг: географический, временной и пр.

5. Независимая статистика.

6. Делегирование прав доступа к системе(прав размещения, мониторинга, или доступа к статистике по конкретному баннеру рекламодателя).

Можно сказать, что 1-ый и 2-ой пункты списка облегчат жизнь лично вам и вашему персоналу, 3-ий и 4-ый — откроют новые горизонты и позволят лучше продавать рекламные возможности сайта, 5-ый и 6-ой — сделают вашу площадку более «прозрачной» и открытой для рекламодателя!

Теперь разберем фуннкционал и возможности баннерокрутилок на примере одной платной системы(AdRiver) и одной бесплатной(Google DFP Small Business).

AdRiver — как было сказано выше, одна из «старейших» систем на рынке СНГ, имеет не самый удобный, устаревший интерфейс. Но сложность и неприветливость нейтрализуется широким набором возможностей! Также в системе используются своеобразная терминология — словечки типа «слайсы», которые поначалу вводят в небольшой ступор…

Число доступных форматов баннеров просто поражает!



Причем у каждого формата есть подробный мануал с описанием его работы и кодами.

Цены на использование системы AdRiver вполне адекватны.



И вы всегда можете рассчитывать на оперативную техническую поддержку на русском языке.

В отличии от AdRiver, система Google DFP Small Business абсолютно бесплатна.

Из плюсов стоит отметить юзерфрендли интерфейс! Если вам уже доводилось работать с Google AdWords или AdSence, то найдете много схожих черт.



Также система имеет широкий фунционал настройки показов баннеров и таргетинга.



В Google DFP вы можете раздавать различные права доступа к системе своим сотрудникам, а также давать прямой доступ к статистике рекламодателям.



Одно из существенных ограничений — небольшой выбор доступных форматов баннеров.



Стоит отметить, что рекламные системы могут существовать на одном сайте параллельно. Например, для размещения нестандартных баннеров вы можете использовать тот же AdRiver, а собственную рекламу или стандартные коммерческие баннеры размещать через DFP Small Business.