Баннерокрутилки или системы управления интернет-рекламой
В прошлом году Zakon.kz наконец-то, на радость всем медийщикам Казахстана, поставил независимую систему управления рекламой, а я, будучи под воздействием восторга одного из этих медийщиков, и решил написать этот обзор, дабы ряды «сознательных» площадок пополнялись!
Так что если у вас есть собственный, пусть пока и небольшой веб-сайт, или под вашим патронажем развивается молодой но амбициозный интеренет-проект, то не пожалейте 10 минут времени! Я буду рассматривать функционал баннерокрутилок с точки зрения «издателя» — владельца интернет-ресурса. Хотя каждая из систем имеет ряд возможностей способных послужить на пользу рекламным агентсвтам и рекламодателям при размещении баннеров.
Систем управления рекламой развелось уже немало, среди них есть как западные, так и российские, и кураинские разработки; есть платные, есть бесплатные. Вот некоторые из них:
1. AdRiver.
2. AgFox.
3. Google DFP(DoubleClick for Publishers).
4. AdOcean.
5. Holder.
6. Rontar.
7. OpenX.
Все перечисленные выше системы имеют высокий потенциал, но у каждой есть если не плюсы и минусы, то как минимум особенности:
— Западные системы не позволяют загружать баннеры с географически близких серверов в России или Украине,.
— AdRiver несмотря на то, что является первопроходцем на рынке СНГ, имеет неприветливый, морально устаревший интерфейс(но об этом чуть позже). Компания проводит регулярные тренинги и семинары, чтобы как-то нивелировать сей факт.
— Google DFP и Rontar имеют бесплатные версии, хоть и с меньшими возможностями. Что несомненный плюс по сравнению с остальными!
— AdOcean — одна из распространенных систем в Казахстане, с мануалами и техподдержкой на русском языке, не позволяет размещать баннеры сделанные на ActionScript 3. И самое печальное, что об этом в их технических руководствах ни слова…
Так зачем «хозяину» сайта устанавливать рекламную систему?!
Причин несколько:
1. Автоматизация процесса и простота управления рекламой на сайте.
2. В большинстве случаев удобный интерфейс.
3. Широкий выбор форматов баннеров, включая нестандартные.
4. Таргетинг: географический, временной и пр.
5. Независимая статистика.
6. Делегирование прав доступа к системе(прав размещения, мониторинга, или доступа к статистике по конкретному баннеру рекламодателя).
Можно сказать, что 1-ый и 2-ой пункты списка облегчат жизнь лично вам и вашему персоналу, 3-ий и 4-ый — откроют новые горизонты и позволят лучше продавать рекламные возможности сайта, 5-ый и 6-ой — сделают вашу площадку более «прозрачной» и открытой для рекламодателя!
Теперь разберем фуннкционал и возможности баннерокрутилок на примере одной платной системы(AdRiver) и одной бесплатной(Google DFP Small Business).
AdRiver — как было сказано выше, одна из «старейших» систем на рынке СНГ, имеет не самый удобный, устаревший интерфейс. Но сложность и неприветливость нейтрализуется широким набором возможностей! Также в системе используются своеобразная терминология — словечки типа «слайсы», которые поначалу вводят в небольшой ступор…
Число доступных форматов баннеров просто поражает!
Причем у каждого формата есть подробный мануал с описанием его работы и кодами.
Цены на использование системы AdRiver вполне адекватны.
И вы всегда можете рассчитывать на оперативную техническую поддержку на русском языке.
В отличии от AdRiver, система Google DFP Small Business абсолютно бесплатна.
Из плюсов стоит отметить юзерфрендли интерфейс! Если вам уже доводилось работать с Google AdWords или AdSence, то найдете много схожих черт.
Также система имеет широкий фунционал настройки показов баннеров и таргетинга.
В Google DFP вы можете раздавать различные права доступа к системе своим сотрудникам, а также давать прямой доступ к статистике рекламодателям.
Одно из существенных ограничений — небольшой выбор доступных форматов баннеров.
Стоит отметить, что рекламные системы могут существовать на одном сайте параллельно. Например, для размещения нестандартных баннеров вы можете использовать тот же AdRiver, а собственную рекламу или стандартные коммерческие баннеры размещать через DFP Small Business.