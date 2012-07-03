CTR в зоне kz или как повысить эффективность баннерной рекламы

На заре становления интернет-рекламы нормальным CTR был показатель в 1-2%. Сейчас о таких цифрах для обычного баннера можно только мечтать, все чаще этот индекс эффективности колеблется между 0,07-0,15%. В этом обзоре мы сравнили статистику 10 баннеров локальных и международных брендов…

В этом обзоре мы сравнили статистику 10 баннеров локальных и международных брендов… И подтвердили известные, а также обнаружили новые факты:

Факт №1: Чем больше, тем лучше.

Вполне логично, на самом деле. Ведь чем больше объявление, тем легче его заметить, тем больше оно привлечет внимания, а соответственно и кликают на него чаще.

В подтверждение этой гипотезы рассмотрим рекламную кампанию телефона Nokia Е7.

Два баннера одного продукта, ротировавшиеся на одной и той же площадке, в одно и то же время, отличались в размере в 2 раза один был 468х100px, второй — 468х200px. И что не удивительно CTR большего баннера был выше. Но не в 2 раза, как можно было бы предположить, а в 3!

Итак,

CTR баннера 468х100 составил 0,04%,

CTR баннера 468х200 составил 0,12%.

Больше размер — выше CTR.

Факт №2: Статичный баннер – деньги на ветер.

К сожалению, остались еще на свете маркетологи, которые три копейки сэкономят на производстве баннера, но зато потом вбухают несколько лишних тысяч в медиаротацию.

Именно это произошло со статичным баннером компании EgoLife. Простая картинка в формате JPEG, и как результат – крайне низкий CTR в 0,03%.

В то же время, несложный в плане анимации баннер KassaNova или баннер Activ «Двойные беседы» имеют куда более весомый CTR – 0,11% и 0,07% соответственно.

Надеемся, таких ошибок в бюджетировании со временем будет все меньше и меньше…

Факт №3: Нестандарты правят Казнетом.

Да, да, и в 2011 году все было без изменений. Пока-что нестандартов в зоне kz настолько мало, что работают они просто отлично. Остается только поражаться их эффективности.

Каждый из вас может предположить, что нестандартный по формату размещения баннер будет куда более кликабельным нежели его стандартный аналог. Более того, каждый из вас понимает, что в производстве необычный баннер, дороже обычного.

Но согласитесь, без цифр сложно что-то планировать, прогнозировать и оценивать.

Поэтому возьмем для сравнения баннер Kcell Connect с CTR в 0,11% и FullScreen(полноэкранный баннер показывающийся перед загрузкой страницы сайта) интернет тарифа Kcell.

FullScreen(Фулскрин)

Фулскрин можно посмотреть по ссылке http://vit.gtstudio.kz/activ_bezlimit_nestandart/activ_bezlimit_v4.html

График изменения CTR баннера Kcell Connect в период ротации:

А вот статистика и график по фулскрину:

Усредненный CTR фулскрина составил 1,88%! Т.е. фулскрин в 17 раз эффективнее своего стандартного конкурента!

Притом, нужно отметить, что стоимость производства такого фулскрина в 3 раза выше производства стандартного баннера, а размещение — в 2-4 раза.

Тем не менее 17-кратный разрыв обычным баннерам не преодолеть!

Еще одна особенность это то, что у фулскрина ярко выражен эффект «выгорания», чего не скажешь о стандартных баннерах: в первые 4 дня CTR держался на уровне 2,1-2,6%, после чего стал постепенно снижаться и колебался в коридоре 1,5-2%. 4 ноября, при резком увеличении новых посещений, CTR вновь подскочил вверх и достиг рекордной отметки в 2,83%.

Факт №4: Интерактивом баннер не испортишь!

Для наглядности предлагаем вновь сравнить два баннера:

1. Стандартный баннер Kcell Trends.

2. Баннер-стрелялку для тарифа Activ.

Средний CTR первого баннера составил 0,11%, а второго — 0,32%. Т.е. баннер-игра в 3 раза эффективнее.

Что очень даже неплохо, учитывая одинаковую стоимость размещения!