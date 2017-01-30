Горнолыжная Киргизия. Разведка боем: Чункурчак, Орловка, Каракол

Многим лыжникам и сноубордистам знаком киргизский Каракол. В выходные дни, выпадающие на День независимости, на базе катается больше алматинцев, чем киргизских райдеров. Но страна богата и другими горнолыжными курортами: Ак-Таш, Тоо-Ашуу, Чункурчак, Кашка-Суу, Орловка, Тогуз-Булак, ЗиЛ…

Причем эти горнолыжки оборудованы не одним несчастным бугелем эпохи мезозоя, а полноценными кресельными подъемниками. И все это удовольствие в пределах часа езды от столицы южного соседа.



Сама идея раскатать 2-3 горнолыжных базы помимо Каракола возникла в прошлом году. Первым сюрпризом для меня стало изобилие ложной информации по курортам, фактографических неточностей. Например, авторитетный Ski.ru писал о наличии нескольких кресельных подъемников на базе, а на деле оказывалось, что их там отродясь не бывало.

Благо на киргизском форуме Diesel очень живая ветка, посвященная сноуборду и горным лыжам. Силами киргизских райдеров удалось выбрать шорт-лист баз для поездки. Одним из главных критериев было наличие кресельных подъемников, т.к. в составе группы ехали новички-бордисты и бросать их сразу под бугель было бы не гуманно. 😀



Результатом горнолыжного трипа и стал этот небольшой отчет. Предупрежу сразу, про Каракол я напишу совсем вскользь. База широко известна и в Казахстане, и в России. Имеет множество поклонников, которые возвращаются сюда снова и снова, любят этот горнолыжный курорт и давно сформировали свое собственное мнение.

План поездки:

19 января — выезд в 5 часов утра из Алматы, прибытие в Бишкек

19 января — Чункурчак(25 км от Бишкека) — ночевка в Бишкеке

20 января — Орловка(100 км от Бишкека по дороге на Каракол) — после катания выезд в Каракол — ночевка в Караколе

21-22 января — Каракол — проживание в городе Каракол

22 января — выезд вечером в Алмату, прибытие в 2 часа ночи

Дорога

Это была моя четвертая поездка в Киргизию. Ранее я три раза ездил в Каракол и каждый раз на разном типе транспорта. Тяжелей всего далась поездка с таксистами на минивене — все-таки третий ряд складных сидений не предназначен для многочасовых переездов. Никому не советую.

В этот раз впервые ехал на частном автомобиле. И на удивление дорога выдалась легкой и быстрой, даже несмотря на то, что пришлось самому садиться за руль и ехать в густом тумане.

Также наш трип подразумевал несколько точек остановки, поэтому на заказной транспорт мы бы изрядно потратились.

Стоит отметить, что вдоль Исык-Куля мы проехали по южной и по северной сторонам. На популярной северной дороге идет ремонт, очень много съездов и переездов по обочине, поселки и большой трафик. Отчего путь занял значительно больше времени, и сильно утомил.

Зато на юге, все в порядке с дорожным полотном, машин нет, путь свободен, к тому же расстояние немного короче.

Дорог на сами базы по сути нет, последние 5-10 километров до горнолыжек идет разбитая гравийная дорога местами с наледью. Полный привод или цепи легко с ней справятся.

Чункурчак

Молодой и развивающийся курорт всего в 25 километрах от Бишкека.

Ребята большие молодцы, ставят в год по одному кресельному подъемнику.

Сейчас их на базе уже ПЯТЬ!

К сожалению, в наш приезд работало только два.))) Чем это вызвано, можно только догадываться. Может был будний день и курорт тупо экономил деньги… Может есть другие объективные причины. Как бы то ни было, это сильно нас ограничило в катании.

Синие и зеленые трассы, очень комфортная учебная трасса, курорт будет интересен начинающим райдерам. А также тем кто хочет подточить свою технику или разучить новые элементы.



Несмотря на отмеченные на карте курорта черные зоны «внетрассового» катания, я бы не рискнул уходить с подготовленных склонов на любимом снаряде. На околобишкекских базах катастрофически не хватает снега — вне трасс и тут и там виднеются камни, трава и кустарник. Получить удовольствие от катания по ним врятли возможно.

В целом Чункурчак оставил приятные ощущения. Мы даже смогли «погонять» и вставить по трассе 80 км.

Курорт бросается в глаза большим числом новичков, уверенно катающихся райдеров можно было пересчитать по пальцам.

Стоимость ски-пасса в будни 800 сом, в выходные 1200 сом. На курорте действительны бесконтактные электронные карты Каракола, так что можно сэкономить целых 200 сом. 😀

Детально со стоимостью услуг можно ознакомиться на сайте курорта: http://www.chunkurchak.kg/

Треки моих спусков по ссылке: http://snow.traceup.com/stats

Орловка

Если в Чункурчаке снега маловато вне трасс, то в Орловке его едва хватает на самих трассах. Курорт спасается пушками. Но даже этого на мой искушенный взгляд недостаточно. Снег получается жесткий, местами срывает кант.

База имеет три очереди кресельных подъемников. В наш визит работало только две первых. По трассам доступным с третей креселки я бы даже спускаться не стал, земля кругом…

Хороший уклон, достаточно крутые выкаты. Начинающим райдерам здесь будет тяжеловато…

Есть трасса для ночного катания.

Орловка может быть интересна любителям скоростных спусков и лыжникам — всем кто предпочитает покарвить или поскрести по размеченным склонам. Фанатам фрирайда здесь делать нечего…



Ски-пасс в будни обойдется в 700 сом, в выходные — 1000 сом. Подробнее о ценах: http://orlovka.kg/

Треки спусков: http://snow.traceup.com/stats

Примечательно, что в Орловке пятница считается выходным днем. Цены выше. Но в любом случае, базе далеко до Каракола по числу выходных дней на неделе. На самом крупнейшем курорте Киргизии днями отдыха считаются 4 из 7. 😀

Каракол

Каракол прекрасен как никогда. Именно его я припас напоследок. Он стал венцом всей поездки.

Погода радовала, было тепло и солнечно. И впервые за поездку работали все канатные дороги!

Мои предыдущие вылазки в Каракол выпадали на открытие сезона в конце ноября, или на закрытие в конце марта.

В этот раз удалось попасть среди зимы. Снега на трассах достаточно. В узких кулуарах и на перекатах были зачесы до земли, но не критично. Если протропить южнее Панорамы, или понырять под елки, то всегда можно найти нетронутые куски пухляка.

Наледи встречено не было.

Покататься в будний день в Караколе стоит 900 сом, в выходные — 1200 сом.

Заброски на снегоходе за 500 и 1000 сом, в зависимости от расстояния.

Из околоспортивных развлечений — полеты на параплане за 3000 сом.

Единственная непонятная ситуация возникла с правилами проезда на канатных дорогах: на Панораму разрешался подъем без снаряжения, но запрещался спуск со сноубордом в руках. На Западной все с точностью наоборот: вверх ехать без снаряжения нельзя, зато вниз — пожалуйста. Канатчики объяснить эти несостыковки не могут, в показаниях путаются))))



И немного цифр для сравнения.



Если резюмировать: Каракол вне конкуренции, заслуженно лучший, самый интересный и разнообразный курорт Средней Азии. На Орловку можно заехать только после сильного снегопада. А на Чункурчак, если вы делаете остановку в Бишкеке. И желательно в выходные, вдруг будет работать больше двух подъемников 😉

















Бюджет

Из расчета на 1 человека при двухместном размещении в отеле.

Ски-пасс

Чункурчак — 19 января — четверг(будний день) — 800 сом

Орловка — 20 января — пятница(считается выходным) — 1000 сом (пол дня 700 сом)

Каракол — 21 и 22 января — суббота/воскресенье — 1200 сом (пол дня 900 сом)

Всего: 4200 сом — 21 000 тенге.

Проживание

Бишкек: апартаменты 500 сом, отель — 800 сом

Каракол: 1250 сом х 2 дня= 2500 сом

Всего: 3500 сом — 16 500 тенге

Еда: примерно 5000 сом/25000 тенге.

Прочее: 1000 сом/5000 тенге.

Дорога: 6500 тенге.

Итого: 74 000 тенге.