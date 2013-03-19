Интеграции должны заменить спецпроекты

Идеология интеграций является тем средством, которое способно существенно улучшить эффективность такого рекламного инструмента как «спецпроект». Сейчас на рынке уже есть проекты, которые можно отнести к категории интегрированных, но их количество по-прежнему не очень велико, а идеи зачастую не проработаны должным образом. — Павел Гительман.

Буквально на днях встретил интересный материал на Cossa.ru… И решил поместить несколько выдержек и иллюстраций в этот пост для раздела «Практики».

О наболевшем: «Несмотря на то, что «конкурс с айфоном» может быть эффективным оружием маркетолога, в подавляющем большинстве спецпроекты представляют из себя кошмар — причем кошмар навязчивый и однообразный. Люди регистрируются в таких конкурсах только для того, чтобы получить обещанные айфоны и айпады, а реальной пользы ни бренду, ни площадке, на которой этот конкурс проводится, такие акции не приносят.»

Как реализовать интеграцию



«Eсли ты уныло навязываешь уже существующим посетителям свою историю, то #давайдосвиданья, они скажут тебе, твоему бренду и тому несчастному сайту, которому ты заплатил за размещение. И будут оглушительно, невозможно правы.»

Интересны подробности?! Прошу на сайт Cossa.ru.