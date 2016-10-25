Сочи 2016: как я оказался в нужное время в нужном месте

В предвкушении нового сезона предался воспоминаниям зимы ушедшей…

Самое яркое впечатление — это февральские покатушки на курортах Красной поляны!

Много обзоров написано о зимнем Сочи. Местные ребята ведут два крутых гипперинформативных проекта: FunSochi.ru и RiderHelp.ru

Всем кто едет в Сочи маст рид! На этих сайтах есть вся инфа. От работы канаток, схем трасс и инфы по лавинной опасности, до обзоров из серии «где поесть в Красной поляне за 500 рублей». Перед поездкой обязательно прошерстите эти два ресурса вдоль и поперек! И чуть не забыл, у этих проектов есть паблики в соц сетях, подписывайтесь, задавайте вопросы, вам непременно ответят и помогут советом! Проверено 😉

Сейчас у читателя должен возникнуть резонный вопрос: «А накуя я тогда это читаю? Если все уже сказано и написано другими!».

Сказать по-правде, я сам сомневался в необходимости этой писанины. Пол года сомневался…

Пографоманить меня сподвигло 2 момента:

Когда планировал поездку в Бишкек(Киргизия), с целью раскатать местные базы, встал вопрос — куда именно ехать? Баз много, а времени будет всего на 4.

Списался с киргизскими райдерами и в обсуждении понял, что нам сложно сопоставить «системы координат». Они не катались на Чиме или АкБулаке, я на Чункурчаке, Оруу-Сай. Тоо-Ашуу(красивые названия, правда?:-)))) Сложно было оценить реальную(а не заявленную курортами) сложность трасс, как-то сравнить ГЛК. Благо мы вспомнили про Каракол и дело пошло: «тут рельеф интересней», «здесь спуск как на западной Каракола» и т.д. Мы смогли сравнивать с конкретными трассами — получили точку опоры.

Отзыв знакомой по поездке в Гудаури. Она была в восторге от декабрьских трасс и звала на те же даты.

Почитав тематические и официальные сайты я удивился — прошлый сезон начался аномально поздно для курорта, в декабре многие трассы были закрыты, местные извинялись за отсутствие снега и бесплатно поили вином 😀 То есть для знакомой это все было «Вау! Как классно!», а я бы плевался и жалел, что не поехал позже…

Поэтому в этом обзоре по Сочи я постараюсь передать впечатления от курортов (да, их там 4. На данный момент работает 3) на основании своего опыта катки в отрогах Тянь-Шаня(Чим, Акбулак, Каракол). Этакий взгляд с самых высоких в мире резко-континентальных гор на субтропические «сопки» Кавказа. Постараюсь не повторяться и не скатиться в уровень «день первый — мы приехали — запарковались тут — купили скипасы — сели на подъемник — покатились — было супер…».

Обо всем по порядку. Начну с самого скучного и неинтересного — с «бытовухи».

1. Перелет/проживание/трансфер.

Долететь в Сочи можно через Москву(АК «Аэрофлот») и Питер(АК «Россия»). Я брал билеты за 86 000 тенге. Сейчас на горнолыжный сезон торгуются по 110 000 тенге. Можно попробовать авиакомпанию S7. Дешевле, но будет 2 пересадки: Москва и Новосиб. И это лоукостер — будьте внимательны с условиями тарифа, особенно в части багажа.

И сразу проговорю про багаж: перед покупкой билетов уточните правила провоза лыж/сноуборда. Аэрофлот возит комплект экипировки бесплатно сверх нормы багажа. А вот ЭйрАстана включит его в норму 20 кг.

Проживание. Можно жить «на горе». Это самый удобный вариант. Хотя в Красной поляне это понятие относительное — можно заселиться так, что от вашего отеля до самих трасс будет 1-2 км Это не Каракол, где в номер можно чуть ли не на лыжах въехать.

Жилищный фонд разнообразен, архитектура на уровне — этакий уголок Европы. Инфраструктура развита: тренажерные залы, кинотеатр, торговые центры, аквапарк и пр.



Зимой чем дальше от «горы», тем дешевле. Можно посмотреть варианты в самом поселке Красная поляна. А можно поселиться в городе. В Адлере(район Сочи) часть отелей обеспечивает трансфер на гору. Кроме того добраться можно на такси/автобусе/поезде «Ласточка». Трасса новая — дорога быстрая. Занимает 30-40 минут.

С горы уехать даже проще. Пока будете стоять на остановке к вам не раз подъедут таксисты, которые хотят доукомплектоваться 1-2 людьми для спуска в город. Цена вопроса — 100 рублей.

Будет возможность, спуститесь в город один раз по старой дороге — очень красиво!

В городе погода приятная — демисезонная куртка поверх майки, кросовки, джинсы. Никаких шапок, варежек, мехов и шерстянных носков!

2. Снег. Вот тут поподробнее, т.к. именно за снегом сюда и нужно ехать.

Красная поляна славится своими снегопадами! За ночь легко может выпадать по 50 см снега. И сыпать будет неделю напролет. Сказка для фрирайдера! Хотите прокачать свои скиллы по работе в глубоком снегу?! Вы по адресу!

Благодаря обильным снегопадам покров достигает 3-х метров.

Таким снежным изобилием курорт обязан своему географическому положению. С моря приносит циклоны, много влаги, которая выпадает снегом в горах. В самом Сочи в это время идет дождь.

В день моего приезда выпало около 1 метра. На курортах Тянь-Шаня это просто невозможно, столько снега не дойдет через континент, растеряется по дороге.

Вот фото парковки ниже первой станции канатной дороги. Бугорки — это занесенные снегом машины непредусмотрительно оставленные владельцами на ночь… На пятый день после снегопада откопали чуть больше половины. На верхах снега еще больше.

И тут уместно сказать, что я оказался в нужное время в нужном месте. В ночь по моему приезду был один из сильнейших снегопадов за сезон, не свойственный для начала февраля. Мне просто повезло. А если учесть, что рейс отменили, перенесли даты и я попал в Сочи на сутки раньше, то все это можно считать провидением свыше)))

Снега так много, он настолько легкий и воздушный, что просто сводит с ума. Во время спуска ноги тонут по середину бедра, а разбитые бордом снежные шапки летят в лицо хлопьями. Падаешь, и тебя накрывает белым одеялом, снежинки взлетают в воздух от каждого движения, ты ими дышишь, они щекотят и одновременно обжигают горло. Теперь бы еще встать!

Именно для такой невесомой кондиции снега я и решил оставить термин «паудер». А целиной и пухляком зову то, что еще можно найти в наших горах.

Краснополянскому снегу можно сочинять оды. Но век его короток. Лыжебордеры с легкостью прикончили бы его буквально за день. Благо трассы открываются постепенно. Первый день — средняя очередь канаток, на второй доступно катание с вершин(пик), на третий день уже могут открыть южный склон на Розе или цирки в Горки Городе.

По истечение трех дней снег разбивают, он слеживется, солце его топит. Прилетев в Сочи чуть позже, буквально через несколько дней после снегопада, вы рискуете описанного выше не увидеть.

Поэтому, либо смотрите за ситуацией на Snow Forecast и ему подобных, и летите в Сочи под снег. Кстати, москвичи именно так и поступают 😉

Либо будьте готовы получать удовольствие от трассового катания.

Традиционно самыми снежными месяцами в Красной поляне считаются февраль и март. Но нужно быть готовым ко всему — после моей поездки следующий «большой» снег выпал через несколько недель.



3. Трассовое катание.



Роза Хутор заявляет 50 км трасс. В сезоне 2016/2017 обещают запустить новые подъемники и довести протяженность трасс до 94 километров.

Для сравнения: Каракол и Чим по 20 км.

Кроме Розы есть еще 2 курорта: Газпром(Лаура) — 20 км трасс и Горки Город(Горная карусель) — 30 км трасс. Признаться, я сам так и не понял до конца почему у курортов по два названия… Употребимы оба.

Везде есть зеленые, синие, красные и черные трассы. Выбор огромен! Укататься есть где.

Главный минус для всех курортов(особенно Газпром) — слишком теплый климат. К обеду солнце начинает плавить склоны в низах. В конце спусков вас будет ждать мокрый снег, местами с лужами и зачесами до земли. Решение есть — встаем пораньше и бегом на склон! 😉

Подробнее о каждом курорте и его особенностях я расскажу немного позже, а пока…

4. Внетрассовое катание.

По заверениям местных лучший курорт для фрирайда — Горки Город. Но и самый опасный! Поэтому, если решитесь, то только с гидами. Никакой самодеятельности! Хрен с вами, если просто скатитесь не туда и пройдетесь пешком. Опасность таят скрытые дропы, расщелины по руслам ручьев, водопады… Люди гибнут. Горы дураков не любят, поэтому берите гида-проводника, пробуйте присоединиться к группам. Если на гида бюджета нет, то практикуйте околотрассовое катание.

Особенностью курортов Красной поляны являются точки старта — вы начинаете с пиков. Это дает больше возможностей и вариантов спуска.

Безопасное(насколько может быть безопасным) внетрассовое катание на Розе. За 1 спуск вы можете и 200 метров не проехать по подготовленной трассе, но регулярно пересекать ее и всегда быть где-то рядом.

Теперь чуть подробнее о каждом курорте:

5. Роза Хутор.



Самый большой и развитый курорт Красной поляны. Много трасс. Но как обратная сторона, очень много народу, очереди на посадку. Благо управляемые и культурные очереди, персонал хорошо организовал процесс посадки — давки и пустых креселок(а они тут шестиместные!!!) не бывает. Не то что Акбулак в выходные.

Еще тут самые высокие цены на скипасс. Нет полудневных абонементов. Необходимо покупать бесконтактную карту.

Самый длинный спуск 7,5 км. Причем проезд в 7 км. можно делать поднявшись на одной очереди гондолы без пересадок.

Для сравнения: самый длинный спуск на Чимбулаке — 3,9 км.

Так что за день легко можно намотать километров 70!

На Розе работает два тест-центра Burton. О них чуть позже.

Бесплатная и !пустая! парковка в 20 метрах от касс и в 50 от подъемника.

Машины проверяют, просят открыть багажник, а все пассажиры проходят через рамку. Вообще рамки и металлоискатели норма для курортов Красной поляны, но наиболее серьезно и ответственно проверяют на Газпроме.

6. Газпром(Лаура).



Первое, что бросается в глаза, это зелень! На Газпроме есть хвойные деревья.

Курорт характеризуют идеально подготовленные трассы. Лыжникам понравится.

Планировать поездку лучше с утра. Газпром — самый низкорасположенный курорт, тут теплее, поэтому таять снег начинает очень рано. Второй аргумент — это наличие утренних полудневных абонементов на катание. За скромных, по краснополянским меркам, 1000 рублей можно катать с утра и до обеда. Я укатал все открытые синие, красные и черные трассы за пол дня.

На Газпроме лучший сервис, приятный и приветливый персонал, все для людей.

Именно здесь работает «самый вежливый в мире охранник». Он разрушил мои представления, разорвал шаблоны и просто сделал мой день! На вид выглядит абсолютно неприметно, никакого эпатажа, самый обычный представитель этой профессии.

Дело было так: встегиваю я борд перед спуском и уселся прямо на выкате с креселки. Она на тот момент не работала, но проезд не был затянут сеткой.

Значит сижу я и не спеша натягиваю стрепы. Тут подходит ОН.

Именно подходит, а не орет матом издалека. И спокойно, с долей заботы в голосе, говорит: «Здравствуйте. Извините, но вы сели на выкате с канатной дороги, она скоро заработает и вы окажетесь прям на пути. Вас могут травмировать. Пожалуйста, в следующий раз садитесь правее или левее».

Это что было?! У него мама педагог с 40-летним стажем, а папа режиссёр сочинского театра? Столько вежливых слов, да еще просит не сейчас же убрать свой зад с дороги, а в следующий раз.

Я обомлел.

Похоже на Газпроме все такие. Чего не скажешь о Горки Городе. Там народ работает попроще.

7. Горки Город или Горная карусель.



С утра я откатал Газпром. Перекусил спускаясь вниз в 30-тиместной гондоле. 15 минут быстрым шагом под горку и я в Горки Городе.

Тут все не так чинно и благородно, да и послеобеденная катка получилась смазанной.

Плюс курорта, что есть полудневные скипасы, они дешевле. Купить скипасс в кассе я не успел – подбежала девочка-сноубордистка с загипсованной конечностью и предложила взять «с рук» в два раза дешевле. Если вы студент, то для вас предусмотрены скидки.

Как я уже писал, в Горки самые большие возможности для фрирайда. Но и опаснее всего. Нужно понимать, что фрирайд здесь «вне закона».

По географии и растительности очень похож на Розу. Зато виды с верхней станции тут однозначно круче!

В сети много негативных отзывов об узких верхних трассах. Для меня это не было проблемой, и дискомфорта не доставило.

Что действительно не понравилось, так это персонал не желающий помочь или подсказать как решить маленькую проблемку(нужно было подтянуть крепу). Все отмахивались и бурчали что-то невнятное в ответ.

И какие-то глупые мелкие недоработки. Словно курорт «сырой». Посадка и высадка в кабинку гондолы идет со ступеньки, что было неожиданно. Сканеры скипасов на турникетах основной гондолы расположены на уровне плеча. Это вынуждает катающихся постоянно доставать их из кармана и создает заторы. Персонал все происходящее действо снабжает злыми ухмылками из серии «а вот не надо было с рук брать!». А потом опускает взгляд, когда сканер все-же считывает карту.

Зато нет таких очередей на посадку как на Розе и очень, очень много молодежи! Фан, смех и веселье.

8. Чтобы поездка прошла с двойной пользой, советую всерьез подумать о покупке снаряги и спортивной одежды в Сочи.

Во-первых, в Росии магазины не меняют цену в зависимости от колебаний курса. Что купили «задешево» так и будут продавать по старой стоимости.

Во-вторых, февраль-март время начала распродаж. А это лучшие месяцы для поездки в Красную поляну.

В-третьих, широкий ассортимент. Бренды, модели, ростовки.

Все можно пощупать. Поставить 4 борда в бесплатный беззалоговый трехдневный резерв! На следующий день попробовать эту снарягу в тест-центрах на склоне и купить понравившуюся доску.

9. Тест-центры.

Очень крутая тема!

Цена вопроса – 1000 рублей. Прокат в 50 метрах от канатной дороги, к его дверям можно скатить прям со склона.

Снаряга в идеальном состоянии. Вообще убить скользяк в Сочи крайне сложно – много снега и мало камней! Привет, Чим! 😀

У меня за три дня катки всего одна мелкая царапина на новом скользяке.

Выбор моделей огромен. От топовых Кастом Икс и Лэндлорда, до бюджетного Клаш.

Но самое главное – за эти деньги вы можете менять снаряд неограниченное количество раз. Сделали спуск – сменили доску. Еще спуск – просите переставить крепы. Это огромный плюс. За один день на одном курорте с одной кондицией снега вы можете потестить разные модели, понять на практике, чем отличаются прогибы(кембер, v-рокер, s-рокер, flyV ).

А еще, если у вас возникли проблемы со своей снарягой, то ребята непременно помогут. У меня не взяли деньги за комплект новых «гаек» для закладных. Где-нибудь в Казахстане такое возможно?!

На Розе есть и мультибрендовые прокаты. База 560. Любое снаряжение, включая лавинные биперы, щупы, снегоступы и пр.

Особенность этих прокатов-тестцентров в том, что весной они получают новую коллекцию снаряжения следующего года. То есть весной 2017 вы можете опробовать модели, которые поступят в продажу только летом.

Это же побуждает проводить распродажи арендного снаряжения предыдущих сезонов по очень приятным ценам.

На этом пожалуй все…

Боннус для тех кто вытерпел и смог дочитать до конца. 😉

Теперь можно расслабиться и просто картинки повтыкать.



Похоже вы действительно собрались в Сочи, раз домотали до самого низа. Тогда вам необходимо составить предварительный бюджет поездки! И я вам в этом помогу. 😉

Я был с 1 по 7 февраля включительно. 4 дня катания.

Расчеты выполнены по курсу на момент поездки — 4,8 тенге за рубль .

1. Перелет.

В начале лета 2015 билеты были по 62000 тенге. Я после первого скачка брал за 86000. Дальше они только дорожали.

Сейчас адекватная цена:

Перелет Авиакомпанией S7(с 2 пересадками) — 77 000 тенге

Перелет Аэрофлотом(Россией) — от 110 000 тенге

2. Катание

Покупка пластиковой карты Роза хутор(у остальных курортов не требуется) — 480 тенге(100 рублей)

Роза Хутор(будни) — 9360 тенге(1950 р)

Роза Хутор(будни) — 9360 тенге(1950 р)

Газпром(пол дня, будни) — 4800 тенге(1000р)

Горная карусель(пол дня, будни, скипасс с рук) — 2400 тенге(500 рублей)

Роза Хутор(выходной) — 10800 тенге(2250р)

Итого: 36 720 тенге

3. Проживание.

Я остановился у друзей. Поэтому сильно сэкономил.

Квартира стоила бы мне от 1000 рублей.

Итого: от 28 800 тенге

Я все же склоняюсь к квартире(если жить в Адлере), т.к. тогда сразу оптимизируется бюджет на питание(завтраки, чай с бутерброами на склон). И да, сейчас в Сочи перебралось много казахстанцев. Поспрашивайте у знакомых, наверняка найдете у кого перекантоваться.

Если жить в горных отелях, то, конечно, в несколько раз дороже.

4. Транспорт.

На поездки в горы можно закладывать по 500 рублей с человека. Но может получиться и дешевле, если воспользоваться автобусом.

Итого: порядка 12 000 тенге

5. Прочее

Билеты на матч Барыс — ХК Сочи — 1440 тенге(300 рублей)

Магнитики(5 штук)))) — 1200 тенге(по 50 р/штука)

Гостинцы(абхазский мед и домашний сыр) — примерно на 8000 тенге

6. Питание

Если не шиковать, то даже на курортах в горах есть места где можно неплохо поесть за 300 рублей.

Поэтому на еду можно заложить грубо 18000 тенге

В итоге там вы потратите не менее 106 000 тенге(у меня вышло меньше — 75 000 тенге). Сейчас курс рубля вырос — 5,3… И Роза немного подняла цены.

Плюс перелет. Билеты в Сочи дороже 135 000 тенге я в принципе не встречал.