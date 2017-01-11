Воскресный фрирайд. Фото-отчет.

Один день, один подъем и один спуск.

На мою долю райдера выпало испытание — тропить в гору 8 часов!

Весь световой день мы шли пробивая себе тропу, по пояс утопая в снегу, преодолевая бурелом и боль в ногах, прошли путь в несколько километров с перепадом высот 1050 метров…

И все это ради одного фантастического спуска по нетронутому пухляку!

Как я писал ранее подъем занял 8 часов. Именно столько времени поднималась группа из семи сноубордистов. Райдер на снегоступах поднялся на час быстрее. А вот заметно лучше взошла группа на скитуре в составе двух лыжников и сплитбордиста — им потребовалось на 3 часа меньше.

Выход в 9 утра с парковки ниже катка «Медео». Далее через ущелье Кимасар. На развилке, когда тропа на Фурмановку начинает забирать влево в гору, мы взяли правее. Пересекли присыпанное снегом русло реки и начали подъем в гору левее «Лавинки», оставив позади бюст Ленина и заброшенный бугель.

К 5 часам вышли на вершину 2834 метра. Прошли по хребту. Передохнули, перекусили и подгоняемые уходящим солнцем начали спуск.

Скатились мы в ущелье Медео. Кулуар в начале шириной 100-150 метров, выкат поуже.

Длинна спуска 3,2 км, перепад высот 1020 метров. Эту дистанцию мы преодолели за 12 минут.

Снег был очень приятной кондиции, рыхлый без наста и даже твердой корочки. Но уже достаточно слежавшийся, что позволяло делать резкие повороты.



Фотографии во время спуска сделать не получилось, время поджимало, солнце уже спряталось за соседними вершинами, быстро темнело.

Поэтому я позаимствовал видео у Данилы Генина, который спустился несколькими часами ранее:

