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Восточный Полюс — Мекка казахстанского фрирайда

Автор: Sergey Konstantinov; 24.12.2016
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Каждый казахстанский райдер хоть раз должен побывать здесь, в тихом безлюдном местечке под Риддером, и проверить свои силы в большом фрирайде!

Здесь за день можно гарантированно давить по 10 километров пухлого!
Наверное, Восточный Полюс единственная полноценная фрирайд-база в Казахстане. В отдалении от цивилизации, среди Алтайских хребтов и первозданной природы. В этом райском уголке можно жить и писать книгу, но я приехал сюда за другим…

Коротенькая ГИФка для затравки 😉

База Восточный полюс предоставляет два вида горнолыжного отдыха: скитур-программы и кэтскиинг.
Скитур-походы я не пробовал, но за сутки ребята успевали сделать 2 подъема и спуска. К тому же скитур не требует использования спецтехники. И поэтому будет стоить дешевле на 13 000 тенге в день. Так что берите сплитборды или камуса к своим фрирайд-лыжам и вперед!

Кэтскиинг — заброска горнолыжников и сноубордистов в регионы катания с помощью сноукэта — ратрака, с пассажирской кабиной. Используется в местах не оборудованных подъемниками.

У нашего старенького японского сноуэка было киношное имя Охара.

OHARA. Праворулька)))

Лошадка рабочая и на удивление проходимая — не раз обгоняли закопавшийся снегоход или вытаскили на проселочной дороге Тойоту Тундра.

Как добраться
До Усть-Каменогорска, а дальше трансфер под Риддер обеспечит сама база. Как попасть в Ука я писал в статье «Алтайские Альпы — открытие сезона в метровом пухляке».
В этот раз я летел третьей авиакомпанией, совершающей вылеты в Восточный Казахстан из Алматы, ЭйрАстаной. Из плюсов авиакомпании — все просто и предсказуемо с провозом горнолыжного снаряжения. Не нужно за него доплачивать и даже предупреждать авиакомпанию заранее. Из минусов — частые задержки рейсов именно на этом направлении.
Трасса в Риддер(около 100 км) чистится очень хорошо — скоростной режим 90-110 км/ч. Дорога быстрая и легкая.

Сезон
Как бы погода не чудила, снега под Риддером предостаточно. Обычно сезон в Восточном Полюсе длится с последних чисел ноября по первые деньки апреля. База ориентированна на паудер-катание и начинает сезон когда снега под снарядом не менее двух метров!

Область катания
Для базы будет неуместно использовать слово «трассы» ведь трасс тут как раз-таки нет. Катание доступно с близлежащих Сержинского, Черепановского и Проходного хребтов.

Мы все три дня спускались с Сержинского. Он ближе всего к Восточному Полюсу и мы меньше времени тратили на дорогу. К тому же последний спуск с хребта мы делали прям к базе — крепы отстегивали в 2-х метрах от двери нашего домика.
Я раньше никогда не катал с хребтов, только в ущельях, с перевалов и пиков. Хребет же предоставляет неограниченное число точек старта — можно протропить 50-100 метров по хребту и найти новую точку старта.

Треки нескольких спусков

А теперь немного о географии: Сержинский имеет высоту 2076 метров над уровнем моря. Спуски продолжительные по 3200-3300 метров. Спуск с выкатом к базе будет все 3500 метров. Перепад высот — 850 метров. Цифры очень близкие к «показателям» Чимбулака — длинна 3900 и перепад 950 метров. С той лишь поправкой, что снега на Восточном Полюсе несопоставимо больше, и катать вам предстоит чистый фрирайд среди пихт и елей, взрывать никем не тронутую целину на протяжении всего спуска!

Число забросок зависит от светового дня и скорости спуска всей группы. Нам достались самые короткие деньки в году и мы делали по 3 спуска общей протяженностью 10 км. В марте, ближе ко дню весеннего равноденствия, можно успеть сделать на спуск больше.

Впечатления
Мы словно вкатывались по нарастающей, каждый день на склоне был лучше предыдущего, это только усиливало эффект.
В первый день, несмотря на теплую погоду и липкий снег на выкатах, мы пребывали в искреннем недоумени от ультимативных слов хозяина базы «Катки вообще нет!». В голове были лишь догадки, что случится на склонах, когда он также безапеляционно скажет «Катка есть!». У Риддерцев понятие о снеге и его должном количеств не чета нашему.

Кроме ежеминутного выпадения в осадок и пребывания в состоянии фрустрации от природы, обилия снега, и по-настоящему интересных склонов. Каждый день выделился чем-то особенным.
День первый — мой друг Тима выскочил на край снежного наддува и вместе с отломившимся карнизом свалился вниз. 20 лет дружбы мигом промелькнули перед глазами. Благо падение с 4-хметровой высоты обошлось без последствий и травм.

А вот и Тима!


Впечатление второго дня — куропатки вылетающие из под снега в метре впереди моего борда! Одна! Вторая! Неожиданно и шумно взмывают в воздух из под снежной глади.
Третий день запомнился бешеным количеством снега. Участками я не успевал очищать маску — снег вылетающий из под носа доски залеплял линзу.

А вот и Тима!


Так что, если вы переросли околотрассовое катание, изкатали вдоль и поперек все кулуары на «домашних» курортах, постоянно ищите новые возможности и не имеете больше сил сдерживать желание нарисовать линию на склоне первым… То вам на Восточный Полюс!


Проживание и питание
Гостей примет гостевой дом из сруба. Три спальных комнаты по типу хостела на 8 и 6 человек. Домик очень теплый.

Гостевой домик

Кормят сытно, много и по-домашнему. На завтрак пирожки, каша, вареные яйца и сладости. Можно много рассказывать и расхваливать кулинарные способности Шынар. Но лучше всего о питании на базе сказали мои домашние весы: +2 кг за 3 дня. И это с учетом, что я активно катался все дни и совершил два перелета, и в принципе абсолютно не склонен к полноте. :-)

Вот такой вид из окна открывается каждое утро

Связь
Да, об этом стоит упомянуть.))) Электричество на базе от генератора и только по вечерам. Когда работает генератор, тогда же есть сотовый сигнал возле усилителя. Доступны только голосовые вызовы.
Интернет заработает на склонах при подъеме и спуске с горы. Так что фоточки в Инстаграм сможете закинуть в сноукэте :)

Чем заняться вечером
Отбой на базе в 11 вечера, в это время отключают генератор и из источников света остаются только фонарики.
По возвращении со склона и до отбоя мы парились в бане, ужинали, гоняли чаи, болтали и играли в различные настольные игры.

Если вы собрались на Восточный Полюс, то несколько путевых советов для вас:
— Не пытайтесь подгадать с погодой. Мы приехали в середине декабря и попали на аномальное потепление до +6°C. Хотя еще неделю назад, в начале месяца, на базе стояли крепкие морозы до -30°.
— Возьмите с собой комплект БЩЛ. В аренду(в Устькамане или Алмате) или купите. На восточном Полюсе лавин замечено не было и снежный покров стабилен весь зимний период, но это фрирайд и совсем не околотрассовый. Тут все по-взрослому.
— Рация маст хэв! Не только для общения в группе, но и для связи с базой и ратраком. Причем рацию берите не с запрограммированными заданными каналами, а с функцией выбора частоты вручную.
— Старайтесь присоединиться или ехать с физически и технически цельной группой. Разный уровень райдеров может смазать ваше впечатление от спусков, когда вам придется подолгу ждать отстающих и терять время. Или наоборот, самому быть причиной задержки группы.
— Маленький термос в рюкзак на склон. А также шоколадки(Snickers и etc.), орешки, курага или изюм. Будете восполнять растерянные на спусках калории 😉

Спуски были очень интенсивными, группа двигалось плотно, почти без остановок, поэтому чтобы сделать фото приходилось «убегать» вперед всех или довольствоваться снимками внизу на точке сбора.)))

Неутомимый Влад


А вот тот самый снежик, который тонул в снегах


OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

OHARA дергает Тундру

Бюджет

«Чек»

Проживание 3 дня и 4 ночи, питание, заброски на сноукэте, баня, трансфер из Усть-Каменогорска и обратно обошлись в 72 600 тенге.
Перелет 25-27 000 тенге. Поезд — 10 000 тенге

Таким образом полноценный трехдневный тур в фрирайд-мекку вам обойдется в 80 000-100 000 тенге.

С базы в качестве сувениров с собой можно увезти кедровые орешки, шишки и алтайский мед.

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Рубрика: Без рубрики, Снег
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