Восточный Полюс — Мекка казахстанского фрирайда

Каждый казахстанский райдер хоть раз должен побывать здесь, в тихом безлюдном местечке под Риддером, и проверить свои силы в большом фрирайде!



Здесь за день можно гарантированно давить по 10 километров пухлого!

Наверное, Восточный Полюс единственная полноценная фрирайд-база в Казахстане. В отдалении от цивилизации, среди Алтайских хребтов и первозданной природы. В этом райском уголке можно жить и писать книгу, но я приехал сюда за другим…

Коротенькая ГИФка для затравки 😉



База Восточный полюс предоставляет два вида горнолыжного отдыха: скитур-программы и кэтскиинг.

Скитур-походы я не пробовал, но за сутки ребята успевали сделать 2 подъема и спуска. К тому же скитур не требует использования спецтехники. И поэтому будет стоить дешевле на 13 000 тенге в день. Так что берите сплитборды или камуса к своим фрирайд-лыжам и вперед!

Кэтскиинг — заброска горнолыжников и сноубордистов в регионы катания с помощью сноукэта — ратрака, с пассажирской кабиной. Используется в местах не оборудованных подъемниками.

У нашего старенького японского сноуэка было киношное имя Охара.



Лошадка рабочая и на удивление проходимая — не раз обгоняли закопавшийся снегоход или вытаскили на проселочной дороге Тойоту Тундра.

Как добраться

До Усть-Каменогорска, а дальше трансфер под Риддер обеспечит сама база. Как попасть в Ука я писал в статье «Алтайские Альпы — открытие сезона в метровом пухляке».

В этот раз я летел третьей авиакомпанией, совершающей вылеты в Восточный Казахстан из Алматы, ЭйрАстаной. Из плюсов авиакомпании — все просто и предсказуемо с провозом горнолыжного снаряжения. Не нужно за него доплачивать и даже предупреждать авиакомпанию заранее. Из минусов — частые задержки рейсов именно на этом направлении.

Трасса в Риддер(около 100 км) чистится очень хорошо — скоростной режим 90-110 км/ч. Дорога быстрая и легкая.

Сезон

Как бы погода не чудила, снега под Риддером предостаточно. Обычно сезон в Восточном Полюсе длится с последних чисел ноября по первые деньки апреля. База ориентированна на паудер-катание и начинает сезон когда снега под снарядом не менее двух метров!

Область катания

Для базы будет неуместно использовать слово «трассы» ведь трасс тут как раз-таки нет. Катание доступно с близлежащих Сержинского, Черепановского и Проходного хребтов.



Мы все три дня спускались с Сержинского. Он ближе всего к Восточному Полюсу и мы меньше времени тратили на дорогу. К тому же последний спуск с хребта мы делали прям к базе — крепы отстегивали в 2-х метрах от двери нашего домика.

Я раньше никогда не катал с хребтов, только в ущельях, с перевалов и пиков. Хребет же предоставляет неограниченное число точек старта — можно протропить 50-100 метров по хребту и найти новую точку старта.



А теперь немного о географии: Сержинский имеет высоту 2076 метров над уровнем моря. Спуски продолжительные по 3200-3300 метров. Спуск с выкатом к базе будет все 3500 метров. Перепад высот — 850 метров. Цифры очень близкие к «показателям» Чимбулака — длинна 3900 и перепад 950 метров. С той лишь поправкой, что снега на Восточном Полюсе несопоставимо больше, и катать вам предстоит чистый фрирайд среди пихт и елей, взрывать никем не тронутую целину на протяжении всего спуска!

Число забросок зависит от светового дня и скорости спуска всей группы. Нам достались самые короткие деньки в году и мы делали по 3 спуска общей протяженностью 10 км. В марте, ближе ко дню весеннего равноденствия, можно успеть сделать на спуск больше.

Впечатления

Мы словно вкатывались по нарастающей, каждый день на склоне был лучше предыдущего, это только усиливало эффект.

В первый день, несмотря на теплую погоду и липкий снег на выкатах, мы пребывали в искреннем недоумени от ультимативных слов хозяина базы «Катки вообще нет!». В голове были лишь догадки, что случится на склонах, когда он также безапеляционно скажет «Катка есть!». У Риддерцев понятие о снеге и его должном количеств не чета нашему.

Кроме ежеминутного выпадения в осадок и пребывания в состоянии фрустрации от природы, обилия снега, и по-настоящему интересных склонов. Каждый день выделился чем-то особенным.

День первый — мой друг Тима выскочил на край снежного наддува и вместе с отломившимся карнизом свалился вниз. 20 лет дружбы мигом промелькнули перед глазами. Благо падение с 4-хметровой высоты обошлось без последствий и травм.



Впечатление второго дня — куропатки вылетающие из под снега в метре впереди моего борда! Одна! Вторая! Неожиданно и шумно взмывают в воздух из под снежной глади.Третий день запомнился бешеным количеством снега. Участками я не успевал очищать маску — снег вылетающий из под носа доски залеплял линзу.Так что, если вы переросли околотрассовое катание, изкатали вдоль и поперек все кулуары на «домашних» курортах, постоянно ищите новые возможности и не имеете больше сил сдерживать желание нарисовать линию на склоне первым… То вам на Восточный Полюс!



Проживание и питание

Гостей примет гостевой дом из сруба. Три спальных комнаты по типу хостела на 8 и 6 человек. Домик очень теплый.



Кормят сытно, много и по-домашнему. На завтрак пирожки, каша, вареные яйца и сладости. Можно много рассказывать и расхваливать кулинарные способности Шынар. Но лучше всего о питании на базе сказали мои домашние весы: +2 кг за 3 дня. И это с учетом, что я активно катался все дни и совершил два перелета, и в принципе абсолютно не склонен к полноте.



Связь

Да, об этом стоит упомянуть.))) Электричество на базе от генератора и только по вечерам. Когда работает генератор, тогда же есть сотовый сигнал возле усилителя. Доступны только голосовые вызовы.

Интернет заработает на склонах при подъеме и спуске с горы. Так что фоточки в Инстаграм сможете закинуть в сноукэте

Чем заняться вечером

Отбой на базе в 11 вечера, в это время отключают генератор и из источников света остаются только фонарики.

По возвращении со склона и до отбоя мы парились в бане, ужинали, гоняли чаи, болтали и играли в различные настольные игры.

Если вы собрались на Восточный Полюс, то несколько путевых советов для вас:

— Не пытайтесь подгадать с погодой. Мы приехали в середине декабря и попали на аномальное потепление до +6°C. Хотя еще неделю назад, в начале месяца, на базе стояли крепкие морозы до -30°.

— Возьмите с собой комплект БЩЛ. В аренду(в Устькамане или Алмате) или купите. На восточном Полюсе лавин замечено не было и снежный покров стабилен весь зимний период, но это фрирайд и совсем не околотрассовый. Тут все по-взрослому.

— Рация маст хэв! Не только для общения в группе, но и для связи с базой и ратраком. Причем рацию берите не с запрограммированными заданными каналами, а с функцией выбора частоты вручную.

— Старайтесь присоединиться или ехать с физически и технически цельной группой. Разный уровень райдеров может смазать ваше впечатление от спусков, когда вам придется подолгу ждать отстающих и терять время. Или наоборот, самому быть причиной задержки группы.

— Маленький термос в рюкзак на склон. А также шоколадки(Snickers и etc.), орешки, курага или изюм. Будете восполнять растерянные на спусках калории 😉

Спуски были очень интенсивными, группа двигалось плотно, почти без остановок, поэтому чтобы сделать фото приходилось «убегать» вперед всех или довольствоваться снимками внизу на точке сбора.)))



Бюджет



Проживание 3 дня и 4 ночи, питание, заброски на сноукэте, баня, трансфер из Усть-Каменогорска и обратно обошлись в 72 600 тенге.

Перелет 25-27 000 тенге. Поезд — 10 000 тенге

Таким образом полноценный трехдневный тур в фрирайд-мекку вам обойдется в 80 000-100 000 тенге.

С базы в качестве сувениров с собой можно увезти кедровые орешки, шишки и алтайский мед.