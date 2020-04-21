Чудная природа Бартогая

Из ущелья натягивало тучи. Ветер подымал пыль и гнал ее вдоль кромки воды. Издалека казалось, что это маленькие капли сорванные порывом с поверхности озера. Но, нет. Мгла приближалась.

Резко ударил ветер вместе с дождем.

В лагере началась суета. Люди соскакивали, хватали тент в попытках удержать его. Перевязывали веревки. Борьба шла с переменным успехом. Стихия не уступала. С корнем вырвала крепежные кольца, вертела камни и опорные столбы так, словно ее цель на этот вечер – разорвать защиту в клочья.

Лагерь выстоял. Мгла понеслась дальше на восток в поисках более легкой добычи. И выбросила на прощанье радужный купол, растянувшийся на пол неба.

Глубокой ночью окончательно распогодилось. Ковш Большой Медведицы перевернулся и из него стали расплескиваться звезды. Метеоры летели к земле, сгорали, оставляя за собой яркие шлейфы. Эти следы горели несколько секунд, а потом плавно угасали, не оставляя и следа. Только прежнюю черноту космоса. Это был самый яркий звездопад, который я когда-либо видел.