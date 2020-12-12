Вейксерф в Алматы

Вейксерф — это серфинг на кильватерной волне катера, движущегося со скоростью 16-17 километров в час.

Вейксерфинг считается молодым видом спорта, который зародился в середине прошлого века в США. Первые профессиональные соревнованя прошли также в Штатах в 1996 году. С этого момента и принято считать становление вейксерфинга как профессионального спорта.

В СССР первое упоминание о катании на искусственной волне относится к 1974 году — именно тогда вышла заметка в журнеле «Техника молодежи», где была продробно описана техника катания на серфе за катером.

Но для Казахстана история вейксерфа началась намного позже. Первый вейксерф-буксировщик появился в Алматы на Капчагайском водохранилище только в 2014 году. Это был катер от лидера вейксерф-индустрии — Super Air Nautique 210 ярко-желтого цвета! В этот год началась история вейксерфа в Алматы.

В 2019 году Капчагайская флотилия вейксерф-буксировщиков пополнилась двумя катерами Tige и Nautique.

В 2020 году в Алматы работало 3 вейксерф-клуба и одна школа вейксерсерфинга SurfBase.

Сезон вейксерфа в Алматы продолжается в среднем 5 месяцев — с конца мая по октябрь. Прогретая до +27 градусов вода и большое количество солнечных дней на Капчагае дают возможность серфить без гидрокостюмов большую часть лета и первую половину сентября.

Техника катания вейксерферов в Алматы находится на любительском уровне и на данный момент не проходило ни одного чемпионата по вейксерфингу.

Можно сказать, что вейксерфинг в Алматы находится на начальном этапе и у него всё впереди!

В статье использованы материалы с сайта школы вейксерфа в Алматы — SurfBase.