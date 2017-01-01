Восточный Полюс — Мекка казахстанского фрирайда
Каждый казахстанский райдер хоть раз должен побывать здесь, в тихом безлюдном местечке под Риддером, и проверить свои силы в большом фрирайде!
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Алматинский октябрь выдался холодным. Пара снегопадов подарила надежду на ранее открытие сезона. Но +20 на градуснике в начале ноября разбили мечты о скорой катке… …Далее
В предвкушении нового сезона предался воспоминаниям зимы ушедшей…
Самое яркое впечатление — это февральские покатушки на курортах Красной поляны! …Далее
2012 год уже отдалился от нас на расстояние месяца… И пока не забыто все интересное в части digital, хочется оглянуться назад и отметить интересные, на мой взгляд, проекты, реализованные на основе технологии интерактивного видео. …Далее
Дек 24
Каждый казахстанский райдер хоть раз должен побывать здесь, в тихом безлюдном местечке под Риддером, и проверить свои силы в большом фрирайде!
Далее
Алматинский октябрь выдался холодным. Пара снегопадов подарила надежду на ранее открытие сезона. Но +20 на градуснике в начале ноября разбили мечты о скорой катке… Далее
В предвкушении нового сезона предался воспоминаниям зимы ушедшей…
Самое яркое впечатление — это февральские покатушки на курортах Красной поляны! Далее
Май 23
Небольшой медиакит по поисковику авиабилетов AviaSales.kz.
Качественная аудитория и скромные цены — что еще может быть нужно рекламодателю?!
Смотрим презетацию! Далее
В прошлом году Zakon.kz наконец-то, на радость всем медийщикам Казахстана, поставил независимую систему управления рекламой, а я, будучи под воздействием восторга одного из этих медийщиков, и решил написать этот обзор, дабы ряды «сознательных» площадок пополнялись! Далее
Контекстная реклама — удобный и действенный инструмент, способный оптимизировать бюджет на продвижение сайта или web-проекта, привлечь новых целевых посетителей… Далее
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