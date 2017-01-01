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Дек 24

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Восточный Полюс — Мекка казахстанского фрирайда

Каждый казахстанский райдер хоть раз должен побывать здесь, в тихом безлюдном местечке под Риддером, и проверить свои силы в большом фрирайде!
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Ноя 20

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Алтайские Альпы — открытие сезона в метровом пухляке

Алматинский октябрь выдался холодным. Пара снегопадов подарила надежду на ранее открытие сезона. Но +20 на градуснике в начале ноября разбили мечты о скорой катке… Далее

Окт 25

Роза Хутор

Сочи 2016: как я оказался в нужное время в нужном месте

В предвкушении нового сезона предался воспоминаниям зимы ушедшей…
Самое яркое впечатление — это февральские покатушки на курортах Красной поляны! Далее

Май 23

AS
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AviaSales.kz — метапоисковик авиабилетов

Небольшой медиакит по поисковику авиабилетов AviaSales.kz.
Качественная аудитория и скромные цены — что еще может быть нужно рекламодателю?!
Смотрим презетацию! Далее

Фев 6

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Баннерокрутилки или системы управления интернет-рекламой

В прошлом году Zakon.kz наконец-то, на радость всем медийщикам Казахстана, поставил независимую систему управления рекламой, а я, будучи под воздействием восторга одного из этих медийщиков, и решил написать этот обзор, дабы ряды «сознательных» площадок пополнялись! Далее

Янв 21

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Баннерные «возможности» от Google

Контекстная реклама — удобный и действенный инструмент, способный оптимизировать бюджет на продвижение сайта или web-проекта, привлечь новых целевых посетителей… Далее

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