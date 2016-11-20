Алтайские Альпы — открытие сезона в метровом пухляке

Алматинский октябрь выдался холодным. Пара снегопадов подарила надежду на ранее открытие сезона. Но +20 на градуснике в начале ноября разбили мечты о скорой катке…

Терпение иссякало, и голод по снегу вынудил купить билет на север, туда где много пухляка! Поездка получилась незапланированной, поэтому место для открытия сезона выбирал по трем критериям: наличие снега, быстрая дорога, минимальный бюджет. Вариантов оказалось совсем немного и выбор пал на Алтайские Альпы под Усть-Каменогорском.

Все отзывы, что я ранее слышал о базе, были противоречивы: кто-то советовал брать с собой комплект лавинного снаряжения(вероятно, путая курорт с фрирайд-базой Восточный полюс, куда я планирую попасть в декабре), кто-то говорил про один единственный бугель, хотя на базе уже установлены 2 кресельных подъемника и 2 бугельных, и далее в том же духе… Чем больше я встречал противоречий, тем больше хотелось разобраться самому и увидеть все своими глазами. В одном я был уверен — в Альпах есть снег. А это главное!

Быстро пробегусь по общим вопросам, которые каждый читатель и без меня может почерпнуть на официальном сайте горнолыжного комплекса http://alps.altay.kz/

База расположена в 24 км от Усть-Каменогорска(далее УК, прим. автора), но несмотря на это, климат сильно разнится с городом: на курорте заметно теплее, и в то же время выпадает на порядок больше снега.

Добраться из города можно на обычном такси. Цена вопроса: от 2600 тенге.

Для катания доступны красные, синие и зеленые трассы. Есть возможность околотрассового фрирайда, а также заброски групп на ратраке.

Стоимость четырехчасовых ски-пассов: 4000 тенге в будни и 5000 тенге в выходные. Разовые подъемы: 350 тг. на бугеле, 500 тг. на креселке.

Большой номерной фонд. Также доступен отдых по программе «все включено»: проживание, трехразовое питание, ски-пасс на весь день, аренда снаряжения, и инструктор в утренние часы. За все про все — от 10 000 тенге. Смешная цена.

Кормят по-домашнему. Самое дорогое блюдо в меню — 1100 тенге.

Все вопросы можно задать в официальной группе курорта.

Или адресуйте их лично отцу-основателю базы Александру Чиликину, чиркнув ему пару строк в Facebook.

Теперь сконцентрирую внимание на моментах меня «зацепивших» или которым стоит уделить должное внимание, чтобы ваша вылазка в снег была максимально комфортной!

Дорога

Добраться в Усть-Каменогорск зимой можно самолетом или поездом.

Вариант с поездкой на автомобиле я бы не стал рассматривать. Дороги — не наш конек, а зимние дороги и подавно. 😀

Расписание движения поездов становится доступным за месяц. Поезд в УК ходит не каждый день. Дорога из Алматы займет 17 часов на скоростном Тальго и сутки на обычном составе. Стоимость проезда в одну сторону — менее 5000 тенге за место в купе. Билеты лучше брать напрямую на сайте КТЖ, кассы накручивают свои комиссии. Так что, если едите компанией, никуда не спешите и хотите сэкономить, то поезд наилучший вариант. Плюс ко всему самый надежный!

Самолетом в разы быстрее. 1,5 часа и вы на месте! В УК летают сразу три казахстанских авиакомпании. Есть прямое авиасообщение с Москвой. БекЭйр и Скат чуть дешевле(24-27 тыс. тенге в обе стороны), ЭйрАстана дороже(28000, если брать за несколько месяцев до вылета). Все рейсы выполняются в дневное время.

Отдельно остановлюсь на провозе горнолыжного снаряжения.

Тут все просто, понятно и бесплатно только у ЭйрАстаны. На сайте авиакомпании указано, что возят они снарягу бесплатно в любое время года и в любой город, если она входит в норму провоза багажа(20 кг.).

Бек, напротив, уверяет на своем сайте, что повезет лыжи и сноуборд за деньги, как крупногабаритный багаж. По факту на стойках регистрации в аэропорту УК денег с меня не взяли. Длинная негабаритная сумка вопросов даже не вызвала.

Скат дает размытые формулировки и условия по провозу горнолыжного снаряжения: бесплатно везут в Алматы и только в зимние месяцы. К тому же обязательно отправлять запрос в авиакомпанию на провоз багажа заранее. В противном случае, в теории, на стоике регистрации на рейс вам могут отказать в провозе снаряжения. Я отправлял запрос, мою снарягу везли бесплатно. 1 килограмм сверх нормы обойдется в 240 тенге.

Так что предварительно списывайтесь с авиакомпанией, уточняйте на каких условиях полетит ваш багаж. Полученный ответ распечатайте и в случае чего показывайте при регистрации. Зачастую, именно от компетентности сотрудников на стойках зависит, полетит снаряга за деньги или бесплатно. Были казусы, когда за лыжи денег не брали, а за сноуборд приходилось платить. Ох уж эти лыжники! 😀

Связь

На базе есть бесплатный Wi-Fi. Но как говорится: на Вай-Фай надейся, а сам не плошай. Во время наплыва туристов незапароленый канал забит, скорость передачи близится к нулю. Поэтому заблаговременно пополните баланс своего телефона и купите интернет-пакет. На курорте стабильно ловит Билайн, и интернет у них весьма неплох; Activ/Kcell похуже(особенно интернет); Tele2 нет совсем.

Терминалов оплаты на курорте нет, о балансе позаботьтесь заранее.

А теперь подробнее о том, ради чего сюда стоит ехать 😉

Снег

Скажу кратко: я давил метровый пухляк 11 ноября! Стоит ли еще что-то говорить о количестве снега в Алтайских Альпах?!

Его действительно много и он белесо-белый(алматинцы поймут))). На базу я приехал в трехдневный снегопад. И это был уже не первый снег. В день отъезда снежные хлопья посыпали с новой силой!

С таким количеством осадков курорту не нужна система искусственного оснежения — натуральный продукт успеть бы укатать.)))

Выходишь из номера и упираешься в метровый сугроб.

Но что я рассказываю?! Смотрите сами:

Буквально через сорок метров я провалился по подбородок. Борд остался лежать на снежной поверхности на уровне глаз. Пришлось возвращаться назад. В этот день я изрядно наползался.

Склоны

Сейчас доступны 3 склона с несколькими трассами, все спуски нелавиноопасны.

Алтайские Альпы отличный полигон для прокачки своих навыков катания и оттачивания техники, как на трассах, так и вне их.

Уже в начале сезона можно улучшить свои скилы всплытия в глубоком снегу, маневренности в лесу, перекантовку на «диких» ухабах, оврагах и кочках, поползать — реально оценить свою физическую подготовку, понять «запас хода». Отточить технические приемы и навыки движения под горку, в гору, использования доски как снежного якоря — перекладины, на которой предстоит подтягиваться в прямом смысле.

Сами трассы не очень длинные, но достаточно разнообразные и, что немаловажно, широкие и легко читаемые. Чтобы дать какую-то отправную точку для сравнения, то Алтайские Альпы — это Ак-Булак без «черной» горы + Левый Талгар Чимбулака.

Если вы получаете удовольствие только от скоростных(более 60 км/ч) продолжительных крутых спусков, то база вам не подходит.

Здесь вы будете катать по «мягкому» вельвету, никакого льда!

Лично для себя в непродолжительных спусках я нашел некий шарм: мне приглянулся широченный лог длиной в 500 метров с нетронутым пухляком и я мог возвращаться к нему снова и снова, тратя минимум времени на прохождение предшествующего участка с отратраченным склоном.

В итоге сделал больше спусков по целине и получил максимум удовольствия.

Цветом отмечены различные трассы, которые мне удалось обкатать.

На самом деле, это только половина имеющихся на курорте трасс. Я попал на техническое открытие базы, по этой причине не все трассы успели подготовить, также велись земляные работы по улучшению выкатов под вторым кресельным подъемником.

Ниже приведена сравнительная таблица склонов Алтайских Альп и курортов, знакомых большинству алматинцев.

Канатные дороги

Как я писал ранее, на базе работает 2 бугеля и 2 креселки, все канатки установлены на разных склонах и не дублируют друг друга, что вносит некое разнообразие. В планах установка еще одной канатной дороги.

Лично мне импонируют курорты, которые не останавливаются в своем развитии. Под развитием я понимаю новые трассы, канатные дороги, а не очередной кабак на Чиме.

Персонал на посадке и высадке очень предусмотрителен: чистят сидушки перед каждым райдером, следят за проходом на посадку и отсутствием давки, помогают на высадке, инструктируют, подтягивают бугель.

Местные райдеры

Хоть Алматы живет достаточно размеренно-провинциально, но в Восточном Казахстане жизнь течет куда спокойнее.

Так и устькаменогорские райдеры, в большинстве своем, не такие как алматинцы, нет этого голода по катке. На склоне первые «ласточки» появляются часам к 11 утра. Пик приходится на 13-14 часов дня.

Катают они на удивление мало — по 5-6 спусков за день. По склонам не носятся.

Мне это было только на руку: срывать вельвет и взрывать пухляк можно все утро напролет. Главное быть на подъемниках в 9 часов утра.

Зато с бугелем местные бордисты «на ты», словно приучены к нему с рождения. 😀

Так что, если вам надоело скрести камни на Ак-Булаке и Чимбулаке в начале сезона, то берите билет до Усть-Каменогорска и оторвитесь в Алтайских Альпах.

Напоследок традиционный фотобонус:

Бюджет

По правде, тут даже считать нечего…

Перелет Алматы-Усть-Каменогорск-Алматы — 27 650 тенге

Проживание/катание по системе «все включено» — 45 000 тенге за три дня.

Трансфер аэропорт-база-аэропорт — 8 000 тенге.

Итого, чуть больше 80 000 тенге. Поедите на поезде, сэкономите 17 000. Заселитесь в номер попроще — еще минус 15 000 тенге. Трансфер с ЖД-вокзала тоже обойдется дешевле.

После девальвации, Альпы стали очень привлекательны в плане цены. Если вы хотите расширить географию своего катания не потратив на это много денег, то дорога вам в Алтайские Альпы.

UPD: Не прошло и месяца со дня написания этой заметки, как я вновь попал в Усть-Каменогорск. В этот раз мой путь лежал под Риддер на фрирайд-базу Восточный Полюс(подробнее: «Восточный Полюс — Мекка казахстанского фрирайда»). Буквально на полтора для удалось заскочить в Алтайские Альпы чтобы раскататься.

К моему сожалению второй кресельный подъемник так и не заработал. Зато выпавший снег расширил возможности для околотрассового фрирайда.



Подробную статистику(скорость, перепад высот, дистанция и пр.) можно посмотреть на сайте TraceSnow:

— 15 спусков 15 декабря — http://snow.traceup.com/stats?id=352991&vId=2064656

— 14 спусков 13 ноября — http://snow.traceup.com/stats?id=352991&vId=2034576

И несколько свежих фото с декабрьской поездки:

