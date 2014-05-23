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AviaSales.kz — метапоисковик авиабилетов

Автор: Sergey Konstantinov; 23.05.2014
AS

Небольшой медиакит по поисковику авиабилетов AviaSales.kz.
Качественная аудитория и скромные цены — что еще может быть нужно рекламодателю?!
Смотрим презетацию!

Рубрика: Обзоры
2 комментария(ев) Оставить комментарий
  1. Виктор #

    Сайт надежный или как?
    Ни телефонов ни е-мейла не нашел?

    Октябрь 1, 2014
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  2. Sergey Konstantinov #

    Лично я несколько раз находил дешевые билеты для себя и друзей/колег. Все было норм.

    Мейл указан на странице откуда я и взял презентацию http://aviasales.kz/reklama-na-saite/
    info@aviasales.kz

    Октябрь 1, 2014
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