AviaSales.kz — метапоисковик авиабилетов
Небольшой медиакит по поисковику авиабилетов AviaSales.kz.
Качественная аудитория и скромные цены — что еще может быть нужно рекламодателю?!
Смотрим презетацию!
2 комментария(ев) Оставить комментарий
Небольшой медиакит по поисковику авиабилетов AviaSales.kz.
Качественная аудитория и скромные цены — что еще может быть нужно рекламодателю?!
Смотрим презетацию!
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Сайт надежный или как?
Ни телефонов ни е-мейла не нашел?
Лично я несколько раз находил дешевые билеты для себя и друзей/колег. Все было норм.
Мейл указан на странице откуда я и взял презентацию http://aviasales.kz/reklama-na-saite/
info@aviasales.kz